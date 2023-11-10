تيزي وزو: مشاركة حوالي خمسين عارضا في معرض المقاولاتية الفلاحية

تيزي وزو - يشارك 47 عارضا منحدرين من سبعة ولايات في الطبعة الأولى من الصالون الوطني للمقاولاتية الخضراء والفلاحة والصناعة الغذائية الذي اشرف الأمين العام للولاية ميلود فلاحي على افتتاحه, يوم الخميس, بتيزي وزو.

و يهدف هذا الحدث الذي بادرت به مؤسسة اتصال خاصة بالتعاون مع مختلف الفاعلين بالقطاع الفلاحي, على غرار مديرية المصالح الفلاحية و التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات لتيزي وزو و الغرفة الفلاحية والمعهد التكنولوجي المتخصص في التكوين الفلاحي, إلى ترقية النشاط الفلاحي والغذائي.

و يشارك في هذا الحدث المنظم بقرية تاعوينت أولخريف ببلدية تيزي راشد, إلى غاية الأحد المقبل (من 9 إلى 12 نوفمبر) , منتجون ومتعاملون فلاحيون من ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس والجزائر العاصمة وهران والبليدة.

و يتعلق الأمر أساسا بمختصين في تحويل منتجات القطاع الفلاحي (سيما الحليب) و مربي نحل و حيوانات صغيرة و مستوردين و مصنعين لمنتجات فلاحية (خضروات, تمور) و كذا منتجي الآلات و المعدات الفلاحية.

و أوضحت مديرة شركة "فيزيون ارت", الجهة المنظمة للصالون, فلورا بن حمو, أن الهدف من هذا الحدث المخصص حصريا للمهنيين هو "توفير فضاء لالتقاء الفاعلين في القطاع الفلاحي, بحيث يمنح الفرصة للفلاحين و المربين الذين يشكلون المحور الرئيسي للنشاط الفلاحي و لكل المتدخلين الآخرين من إدارة ومؤسسات مالية وشركات تأمين وأصحاب مشاتل ومصنعي الأغذية الفلاحية ومنتجي المدخلات, بتبادل الخبرات و الأفكار لترقية نشاطاتهم". بدوره, أشار رئيس التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات, رمضان لداوري, أن هذا الصالون "فرصة لاستعراض إمكانيات الولاية في المجال الفلاحي وخلق خط وصل بين قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية و حماية البيئة".

و تهدف هذه التظاهرة المهنية أيضا إلى تعزيز الإمكانيات الفلاحية والصناعة الغذائية على الصعيد المحلي وتشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين المهنيين, موازاة مع اعتباره فضاء إعلاميا حول الاختصاصات الجديدة في مجالات الفلاحة وسلسلة القيمة الغذائية, وفق المنظمين.