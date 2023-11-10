المسيلة: السد الأخضر مشروع بيئي بأبعاد اقتصادية

المسيلة - يحظى مشروع إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر بولاية المسيلة باهتمام كبير باعتباره مسجلا ضمن إستراتيجية الدولة لمكافحة التصحر و الجفاف و التأقلم مع التغيرات المناخية.

و يتربع المشروع في ولاية المسيلة على مساحة فاقت 433 ألف هكتار، شملت 36 بلدية أي ما يمثل 22.9 % من المساحة الإجمالية للولاية و ما نسبته 19.7% من المساحة الوطنية للسد الأخضر, حسبما كشف عنه محافظ الغابات بالولاية, عامر محمد.

و في إطار تجسيد مخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع و تطوير السد الأخضر, استفادت الولاية لسنة 2023 من برنامج يمس 36 بلدية بمبلغ إجمالي فاق 1,42 مليار دج.

وأوكل إنجاز هذا المشروع إلى مؤسسة مجمع الهندسة الريفية GGR. كما تم إجراء دراسته من قبل المكـتب الوطني لدراسات التنـمية الريـفيـة BNEDER سنة 2014 عبر إعادة تأهيله وتوسيع مساحته لتبلغ 438.350 هكـتارافي آفاق 2035 , وفق ما أوضح المتحدث.

و إستنادا لذات المصدر, فإن تجسيد المشروع يتم عملا بالدراسة المعدة من قبل المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية "BNEDER" ضمن عديد المحاور، تشمل إعادة تأهيل وتوسيع المساحات الغابية وتأهيل الأراضي الفلاحية و الرعوية حيث تم إعداد و ضبط العمليات المبرمجة بالتنسيق مع اللجان المحلية تحت إشراف رؤساء الدوائر و مختلف الهيئات الفاعلة شملت محافظة الغابات و المحافظة السامية لتطوير السهوب و المصالح الفلاحية والمواطنين من خلال إدماج الفلاحين والمربين ومختلف القطاعات ذات الصلة والتي من خلالها ستنفذ العديد من المشاريع التنموية تخص كل منطقة من مناطق السد الأخضر في الولاية.

و تنقسم عملية تجسيد مشروع السد الأخضر إلى ثلاث هيئات ممثلة في مديرية المصالح الفلاحية المكلفة بفتح و تهيئة المسالك الفلاحية و غراسة الأشجار المثمرة، و المحافظة السامية لتطوير السهوب المكلفة بفتح المسالك الريفية و الغراسة الرعوية و تهيئة السد التحويلي. كما ستقوم محافظة الغابات في الولاية بتثبيت الكثبان الرملية و الغراسة الغابية و غراسة أحزمة خضراء من التين الشوكي.

ويتم ميدانيا تجسيد مشروع تهيئة وتوسيع السد الاخضر حيث بلغت مساحة الغراسة الغابية 46 هكتارا، فيما تم غراسة 17 هكتارا كحزام أخضر و 10 هكتارات أشجار مثمرة.

أهداف بيئية و إنعكاسات إقتصادية

و أبرز نفس المصدر أهمية المشروع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمن محيطا ملائما لخلق الثروات للنمو الاقتصادي و الأمن الغذائي و الإستقرار الإجتماعي من خلال الحد من تدهور الأراضي و التقليل من زحف الرمال و الغبار و مواجهة الجفاف، و تجسيد غراسات إقتصادية مقاومة للجفاف لفائدة السكان المجاورين للمشروع و تثبيت التربة و توسيع الغطاء النباتي.

وذكر نفس المصدر في السياق إمكانية الاستفادة من الثمار و الأعلاف للمواشي و خلق مناصب شغل دائمة و أخرى غير دائمة من خلال توظيف عمال يسهرون على العملية.

و وصف السيد عامر المشروع بأكبر المشاريع مقاومة للتصحر في الجزائر و حتى على المستوى الإقليمي، منذ بدايته سبعينيات القرن الماضي من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي انذاك بهدف إنشاء حزام أخضر ثانوي يمتد على مساحة قدرها 3 ملايين هكتار بطول قدره 1500 كلم و بعرض يقارب 50 كلم و يغطي الفضاء السهبي و الهضاب العليا و جزء من الأطلس الصحراوي.