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عنابة : التوقيع على إتفاق لتوأمة بين ولاية عنابة وبلدية تشونغشينغ الصينية

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 15:20     الفئـة : جهـوي
عنابة : التوقيع على إتفاق لتوأمة بين ولاية عنابة وبلدية تشونغشينغ الصينية

عنابة - تم يوم الخميس بعنابة التوقيع على "خطاب النية" للتوأمة والتعاون ما بين ولاية عنابة وبلدية "تشونغتشينغ" بالصين بحضور مسئولين تنفيذيين ومنتخبين محليين ووفد يمثل البلدية الصينية.

و تم التوقيع على "خطاب النية" من طرف كل من والى عنابة, عبد القادر جلاوى, ونائب رئيس بلدية تشونغشينغ, شونغ كوى, وذلك بعد تتبع شريط فيديو حول ولاية عنابة والمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش والمقومات الاستثمارية المتاحة بعديد المجالات بكل من عنابة وذراع الريش.

و فى تدخله بالمناسبة, أكد والي عنابة حرصه من خلال مشروع التوأمة مع بلدية تشونغشينغ على الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات تسيير المدينة و تهيئة البني التحية والتعمير والتنمية الحضرية والاستثمار والسياحة والثقافة.

كما أشار السيد جلاوي إلى إرادة سلطات الولاية في استكمال بناء وتعمير وتجهيز وتهيئة المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الادارية ذراع الريش وفق معايير تضمن نوعية الحياة العصرية والتطور الحضري لسكان المنطقة.

و من جهته, ذكر رئيس الوفد الصينى بطبيعة علاقات التعاون والتعامل الوثيقة التي تجمع الجزائر وجمهورية الصين الشعبية, معتبرا "خطاب الثقة" الذي تم إبرامه نقطة انطلاق لتقوية التعاون والاستثمار في مجالات البنى التحتية والصناعة الذكية والإدارة والتخطيط للمدينة والصحة والبيئة والسكة الحديدية وغيرهم من المجالات.

و سيجرى الوفد الصيني المشكل من مسئولين عن التسيير الحضري والسكن والتنمية الريفية و التخطيط والموارد الطبيعية بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والشراكة الخارجية ببلدية تشونغشينغ التي يقطنها 32 مليون ساكن خلال إقامته بعنابة زيارات استكشافية لعدد من المواقع السياحية والتاريخية ومؤسسات علمية وبحثية ببونة.

آخر تعديل على الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:24
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عنابة : التوقيع على إتفاق لتوأمة بين ولاية عنابة وبلدية تشونغشينغ الصينية
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 15:20     الفئـة : جهـوي   شارك

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