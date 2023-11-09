افتتاح السنة القضائية الجديدة بشرق البلاد : تثمين لنتائج الإصلاحات الشاملة لقطاع العدالة

قسنطينة ـ افتتحت يوم الخميس بمجالس قضاء ولايات شرق البلاد السنة القضائية الجديدة حيث تم تثمين نتائج الإصلاحات الشاملة لقطاع العدالة التي جاء بها دستور نوفمبر2020.

فبولاية قالمة، أوضح النائب العام لدى مجلسها القضائي، العربي عكروت, في كلمته خلال الاحتفالية المنظمة بالمناسبة بحضور رئيسة الجهاز التنفيذي المحلي, حورية عقون, بمعية السلطات المحلية المدنية والعسكرية بأن "استقلالية السلطة القضائية تمثل أحد أهم محاور هذه الإصلاحات الشاملة", مشيرا إلى أن "الإصلاحات في هذا الجانب سمحت بتعديل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع المشاركة فيه بما يضمن التمثيل الفعلي للقضاة".

من جهته و بعد استعراضه للنتائج المحققة خلال السنة القضائية الماضية, اعتبر رئيس مجلس قضاء قالمة, محمود عزيون, أن المجهودات المبذولة تمثل ثمرة اهتمام السلطات العليا في البلاد بقطاع العدالة وتقوية ركائز السلطة القضائية, مشيدا بموقف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلق بمناشدة جميع أحرار العالم والخبراء والقانونيين والهيئات والمنظمات الحقوقية برفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني بشأن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

و بولاية سكيكدة، نوهت رئيسة المجلس القضائي, سامية طير، بالمجهودات التي بذلها مجلس قضاء سكيكدة خلال السنة القضائية المنصرمة, مسلطة الضوء على الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا للبلاد لسلك القضاء من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد إنشاء قطب جزائي وطني متخصص في الجرائم الاقتصادية و المالية بغرض معالجة قضايا الفساد.

من جانبه, ذكر رئيس مجلس قضاء أم البواقي، لخضر سلام، بكلمة رئيس الجمهورية لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية التي تضمنت "وجوب الاستمرار في برنامج إصلاح العدالة من خلال مواصلة إصدار و تعديل الترسانة القانونية لتتماشى مع دستور 2020 لمكافحة الآفات الاجتماعية و الجريمة الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع سواء تعلق الأمر بآفة المخدرات أو الجانب الاقتصادي و الجرائم الماسة بالمال العام" مفيدا بأن هذه الجرائم "دخيلة على مجتمعنا و بات من الضروري مكافحتها".

فيما أوضح رئيس المجلس القضائي لسوق أهراس بأنه تماشيا مع التطورات التقنية والتكنولوجية يولي قطاع العدالة أهمية بالغة لتعميم العصرنة من خلال تطوير الأنظمة الآلية التي تعنى بتسيير النشاط القضائي وتكييفها مع التطورات التكنولوجية الحديثة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية المتخصصة مبرزا أنه تم

تفعيل الأرضية الرقمية على مستوى المجالس القضائية بهدف التحول نحو التقاضي الإلكتروني إلى جانب خدمات الشباك الإلكتروني الموحد مما يسمح للمتقاضين ودفاعهم بالاطلاع على مآل القضايا وحصولهم على الأحكام والقرارات القضائية من أي جهة وطنية عبر الوطن.

من جانبه, أفاد رئيس مجلس قضاء سطيف، حاج ميهوب سيدي موسى, أنه "سيتم خلال السنة المقبلة العمل من أجل استغلال بشكل أكبر الإمكانيات التي وفرتها عملية عصرنة العدالة لتلبية طلبات المواطن لاسيما فيما يتعلق باستخراج الوثائق عن بعد و التوجه التدريجي نحو القضاء الإلكتروني الذي يمكن مساعدي العدالة لاسيما هيئة الدفاع من الوصول إلى الملف القضائي و تبادل المذكرات دون الحاجة للتنقل مع السعي إلى إتمام عملية الرقمنة".