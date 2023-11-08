Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ورقلة : إمضاء إتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وغرفة التجارة والصناعة "الواحات"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نوفمبر 2023 19:21     الفئـة : جهـوي
ورقلة : إمضاء إتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وغرفة التجارة والصناعة &quot;الواحات&quot;

ورقلة - وقعت الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وغرفة الصناعة والتجارة "الواحات" يوم الأربعاء بورقلة على اتفاقية شراكة بهدف تقديم خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات القطاع الاقتصادي والصناعي وتوفير تغطية تأمينية، حسبما صرح به المدير العام بالنيابة لهذه الشركة الوطنية.

و تندرج هذه الاتفاقية في إطار الإستراتيجية الجديدة للشركة الرامية إلى التوجه نحو استحداث فروع أخرى وتوسيع خدماتها لتشمل لا سيما العقار والشركات والفلاحين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، كما صرح به لوأج حسان أوبران على هامش يوم دراسي نظم بمناسبة مرور ستين سنة من إنشاء الشركة (2023/1963).

و يأتي اختيار غرفة الصناعة والتجارة "الواحات'' كشريك لإمضاء الاتفاقية، يضيف ذات المسؤول، باعتبار أن ولاية ورقلة قطبا اقتصاديا هاما للبلاد وتتواجد بها العديد من النشاطات لاسيما في مجال الطاقة.

و على هامش هذا اليوم الإعلامي, أطلقت ذات الشركة منتجا تأمينيا جديدا "كار-اقري" موجه للناشطين في المجال الفلاحي بهدف مرافقتهم وتأمينهم ضد مختلف الأخطار منها المناخية والحرائق، فضلا عن المساهمة الفعالة في توفير الحماية المالية لهم واستدامة نشاطاتهم.

و عرف هذا اليوم الدراسي عدة مداخلات وورشات تم خلالها عرض مختلف محطات الشركة منذ تأسيسھا إلى اليوم باعتبارها أول شركة تأمين بالجزائر بعد الاستقلال.

و تعمل الشركة على تقديم خدمات ذات نوعية في مختلف مجالات التأمين للزبائن بفضل المورد البشري ذي الكفاءة العالية وكذا الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير خدماتها الإدارية، مثلما أوضحت من جهتها أمال بكير, إطار مسير مكلف بالقطب التجاري وشبكة الاتصال بالمديرية العامة للشركة.

للإشارة, تتوفر الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين على شبكة تغطي كافة ولايات الوطن، والمتمثلة في 94 وكالة مباشرة و 58 وسيطا و144 نقطة بيع في إطار التأمين المصرفي.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 نوفمبر 2023 20:01
كلـمات مفتـاحيــة :
ورقلة : إمضاء إتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وغرفة التجارة والصناعة "الواحات"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نوفمبر 2023 19:21     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.08

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل

23.11.08

رياضة : إعادة بعث رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة بالجزائر موضوع نقاش المجمع الفني الوطني…

23.11.08

ورقلة : إمضاء إتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وغرفة التجارة…

23.11.08

سياحة : عرض نتائج البرنامج الوطني "جيل سياحة" حول التكوين وإدماج الشباب

23.11.08

الدعوة إلى ضرورة إستغلال الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لتسيير المدن

23.11.08

الحكومة تدرس أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.07

الدورة ال42 لمنظمة اليونسكو: بلعابد يلتقي مع نظيره مع التونسي‎

23.11.07

عطاف يستقبل من قبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني

23.11.07

الدعوة لتنسيق أعمال الأحزاب السياسية لتنظيم مؤتمر دولي لنصرة القضية الفلسطينية

23.11.07

الدورة ال42 لمنظمة اليونسكو: وزير التربية يلتقي نظيرته من جنوب إفريقيا

23.11.07

رئيس حركة مجتمع السلم يثمن موقف الدولة الجزائرية في دعم القضية الفلسطينية

23.11.07

عطاف يلتقي في بوخارست بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة برومانيا