الدعوة إلى ضرورة إستغلال الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لتسيير المدن

المسيلة - دعا، يوم الأربعاء، مجموعة من الأساتذة و الباحثين في ختام فعاليات الطبعة الخامسة للملتقى الدولي حول تسيير المدن ، بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة إلى "ضرورة استغلال كافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لتسيير المدن"..

و في هذا الصدد أوضح رئيس ذات الملتقى، الدكتور الحاج بن خالد لدى قراءته لجملة التوصيات المنبثقة عن ورشات عمل هذا اللقاء الذي دام يومين بأنه قد تم التأكيد على "ضرورة الرقمنة في التسيير كأسلوب أنجع للتخطيط الحضري للمدينة و خطوة أولى لبناء مدن ذكية، تعتمد على التكنولوجيا و تحقق الاستدامة في إدارتها بأسلوب مبتكر مع إنشاء بروتوكولات لتبادل المعلومات و البيانات بين مختلف مؤسسات القطاع العام و توفيرها للباحثين و المختصين في مجال التخطيط الحضري و إدارة المدن".

كما دعا الباحثون في التوصيات ـ حسب نفس المصدرـ إلى إدماج نظم للحماية في التخطيط الحضري لتفادي مختلف الأخطار، مع إنشاء فضاءات ذكية لإدارة الأزمات و إعادة الإعمار و الإجلاء و الإسعاف ، مبرزين في ذات السياق أهمية استحداث آليات للتنبؤ و دراسة ظاهرة الفيضان و تجهيز الأحواض التجميعية و الأودية التي تخترق المجال الحضري بمحطات مناخية و هيدرومترية لتوفير المعطيات مع تفعيل و تحيين المخطط الوقائي عبر مختلف مراكز الحماية المدنية على المستوى الوطني.