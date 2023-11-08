وهران : أزيد من 120 عارضا في الطبعة العاشرة للصالون الدولي للمرقين العقاريين والسكنات الذكية و الديكور

وهران - سيشارك أكثر من 120 عارضا في الطبعة العاشرة للصالون الدولي للمرقين العقاريين و السكنات الذكية و الديكور المنظم بمركز الإتفاقيات لوهران "محمد بن أحمد" من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، حسبما أفاد بذلك يوم الأربعاء محافظ التظاهرة.

و سيجمع هذا الصالون المنظم بمبادرة من وكالة اتصال "أب كونسبت ديزاين" عارضون من الجزائر و كذا شركات أجنبية و أخرى لها شراكة مع مؤسسات جزائرية, ممثلة لدول مختلفة على غرار تركيا و اسبانيا و سويسرا و الصين والإمارات العربية المتحدة, مثلما صرح به لوأج أكرم سيدي يخلف.

و سيكون هذا الموعد الاقتصادي فرصة لمعرفة الجديد بالقطاع و ترقية الشراكة في مجال العقار و الديكور مع تقديم للجمهور تصاميم و إبداعات تكنولوجية للمنازل الحديثة و حلول تستجيب لاحتياجات طالبي السكن حسب دخلهم من طرف مرقين عقاريين و مكاتب الهندسة المعمارية و مهنيي الديكور.

و ستعرض مشاريع سكنية بلمسة عصرية على غرار السكنات الإيكولوجية و العصرية مجهزة بتقنيات ذكية و صديقة للبيئة ضمن ورشات على مدار أيام الصالون تتناول مواضيع مثل اقتصاد الكهرباء و التقنيات الإلكترونية و نظم الاتصال المستخدمة في العمارات و غيرها.

كما سيجمع الصالون مهنيي العقار و السكن ومرقين عقاريين و مؤسسات الانجاز و مؤسسات مالية و شركات تأمين و غيرها فيما ستحضر صالون الأثاث و التأثيت و الديكور مؤسسات ناشئة مختصة في المجال.

و سيقدم عدد من المرقين العقاريين على مدار خمسة أيام من هذا الموعد الاقتصادي الذي أصبح تقليدا سنويا بولاية وهران تخفيضات في سعر السكنات المنجزة في مختلف الصيغ على غرار الترقوي الحر و الترقوي العمومي و الترقوي المدعم , وفق ما أوضحه نفس المصدر.

و قد برمجت بالمناسبة أيضا محاضرات لفائدة مهنيي القطاع حول "العزل الصوتي و الحراري للنوافذ و انعكاساتها على البيئة" و "انعكاسات المنازل الذكية في اقتصاد الطاقة" و غيرها.