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قسنطينة : تخصيص 91 ألف هكتار لزراعة الحبوب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 19:31     الفئـة : جهـوي
قسنطينة : تخصيص 91 ألف هكتار لزراعة الحبوب

قسنطينة - تم بولاية قسنطينة برسم الموسم الفلاحي 2023ـ2024 تخصيص مساحة تقدر ب 91 ألف هكتار لزراعة الحبوب, حسب ما علم يوم الثلاثاء من مدير المصالح الفلاحية محليا.

و أوضح السيد جمال بن شامة على هامش إشراف الوالي عبد الخالق صيودة على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحرث و البذر من المزرعة الفلاحية الخاصة محمود بن شيخ ببلدية مسعود بوجريو و ذلك بحضور مسؤولي القطاع, بأنه من أصل هذه المساحة الإجمالية تم تخصيص 63 ألف و 500 هكتار للقمح الصلب و 18 ألف و 700 هكتار للقمح اللين و 700 هكتار للشعير و 1600 هكتار لزراعة "التريتيكال".

و تتوفر ولاية قسنطينة حاليا على مساحة فلاحية إجمالية صالحة للزراعة تقدر ب 175 ألف و 939 هكتارا من بينها 126 ألف و 747 هكتارا مستغلة عبر بلديات الولاية ال12.

و من أجل ضمان نجاح الموسم الفلاحي الجاري، تم تسخير جميع الإمكانيات المادية اللازمة لفائدة مزارعي الحبوب على غرار الجرارات و معدات السقي , حسبما أوضحه ذات المسؤول الذي أضاف بأنه قد تمت لحد الساعة المصادقة على 179 طلبا للحصول على القرض "الرفيق" تم إيداعهم من طرف فلاحين منخرطين في هذه الشعبة الفلاحية و ذلك منذ افتتاح الشباك الوحيد شهر أغسطس الفارط.

و قد تم جمع أزيد من 376 ألف قنطار من الحبوب بجميع أنواعها بولاية قسنطينة برسم حملة الحصاد و الدرس للموسم الفلاحي المنصرم من بينها 2 92 ألف قنطار من القمح الصلب و 78 ألف قنطار من القمح اللين و 5 آلاف قنطار من الشعير بالإضافة إلى 75 قنطارا من الشوفان، حسبما تم التذكير به.

للإشارة فإن المزرعة الفلاحية محمود بن شيخ الواقعة على بعد 10 كلم عن بلدية مسعود بو جريو (قسنطينة) تتوفر على مساحة فلاحية إجمالية تفوق 200 هكتار مخصصة على وجه الخصوص لإنتاج الحبوب و الخضر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 20:04
كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة : تخصيص 91 ألف هكتار لزراعة الحبوب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 19:31     الفئـة : جهـوي   شارك

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