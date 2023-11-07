الدورة ال42 لمنظمة اليونسكو: بلعابد يلتقي مع نائب وزير الخارجية لروسيا -

مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية يرمي إلى ترقية أداء الإعلام الوطني -

وزارة الثقافة والفنون تكرم الفنان والباحث في التراث الشعبي عبد القادر بن دعماش -

عطاف يلتقي في بوخارست بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة برومانيا -

قسنطينة : تخصيص 91 ألف هكتار لزراعة الحبوب -

عدة تحديات تواجه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -

العدوان على غزة : الفلسطينيون سيخرجون أقوى و أكثر إصرارا على الإستمرار في المقاومة -

دعوة إلى وضع آلية ناجعة للكشف المبكر عن السرطان في الوسط المهني -

10.468 شهيدا وأكثر من 27 ألف جريح جراء العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني -

بلماضي ينشط ورشة عمل الخميس بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم -

إستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية يوم الأربعاء على عدد من ولايات الوطن -

نص قانون الغابات والثروات الغابية : وزير الفلاحة يدعو لإقتراح صيغة جديدة للمادتين محل خلاف -

وزير البيئة والأمن الطاقوي الإيطالي يشيد بالشراكة المميزة مع الجزائر -

قرابة 2000 مؤسسة حصلت على علامة لابل لأحسن مؤسسة ناشئة -

رئيس حركة مجتمع السلم يثمن موقف الدولة الجزائرية في دعم القضية الفلسطينية -

صيد بحري : بداني يستقبل نائبين عن ولاية عنابة -

تجارة: زيتوني يبرز أهمية المقاربة التشاركية في دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات -

لجنة للتكفل بإنشغالات المصدرين بين وزارتي المالية والتجارة ومنظمات أرباب العمل -

سوناطراك : الشروع في ترتيبات إستئناف الأنشطة في ليبيا -