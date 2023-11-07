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إستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية يوم الأربعاء على عدد من ولايات الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 18:51     الفئـة : جهـوي
إستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية يوم الأربعاء على عدد من ولايات الوطن

الجزائر- حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة نشرت يوم الثلاثاء، من إستمرار هبوب رياح قوية، تكون أحيانا في شكل عواصف، مرفوقة بتطاير الرمال مما يؤدي إلى تقليص الرؤية بشكل كبير، وذلك إلى غاية ظهيرة يوم غد الأربعاءن على مستوى عديد ولايات الوطن.

و أشار المصدر ذاته إلى أن هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي", والتي تمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة 16:00 من يوم غد الأربعاء, تخص ولايات كل من البيض وبشار وبني عباس وتيميمون وتندوف وأدرار, حيث سيكون اتجاه الرياح شمالية-شرقية, بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا, وقد تصل أو تفوق أحيانا 80 كلم/سا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 22:28
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إستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية يوم الأربعاء على عدد من ولايات الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 18:51     الفئـة : جهـوي   شارك

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