صيد بحري : بداني يستقبل نائبين عن ولاية عنابة

و خلال لقائه مع النائبين محمد الهادي تبسي, ونور الدين حطاب, استمع السيد بداني إلى الانشغالات المنقولة من طرفهما, مستعرضا المحاور الكبيرة للاستراتيجية الجديدة للقطاع والتي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج السمكي في الجزائر,اعتمادا على المرافقة والدعم لأنشطة الصيد وتربية المائيات.

كما قدم الوزير شروحا حول مختلف الإجراءات التي وضعتها الوزارة للتكفل بالانشغالات الاجتماعية للصيادين, لاسيما تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية ونظام اعتماد مكتسبات الخبرة الذي "سيساهم في الارتقاء بمستوى المهنيين", وفقا للبيان.