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صيد بحري : بداني يستقبل نائبين عن ولاية عنابة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 17:44     الفئـة : جهـوي
صيد بحري : بداني يستقبل نائبين عن ولاية عنابة

الجزائر - إستقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، نائبين بالمجلس الشعبي الوطني عن عنابة، بهدف الإطلاع على الإنشغالات المتعلقة بالقطاع في هذه الولاية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال لقائه مع النائبين محمد الهادي تبسي, ونور الدين حطاب, استمع السيد بداني إلى الانشغالات المنقولة من طرفهما, مستعرضا المحاور الكبيرة للاستراتيجية الجديدة للقطاع والتي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج السمكي في الجزائر,اعتمادا على المرافقة والدعم لأنشطة الصيد وتربية المائيات.

كما قدم الوزير شروحا حول مختلف الإجراءات التي وضعتها الوزارة للتكفل بالانشغالات الاجتماعية للصيادين, لاسيما تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية ونظام اعتماد مكتسبات الخبرة الذي "سيساهم في الارتقاء بمستوى المهنيين", وفقا للبيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 20:29
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صيد بحري : بداني يستقبل نائبين عن ولاية عنابة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 17:44     الفئـة : جهـوي   شارك

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