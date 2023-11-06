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عرقاب يستقبل مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية جيجل

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 19:59     الفئـة : جهـوي
عرقاب يستقبل مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية جيجل

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لجيجل, قصد الاطلاع على انشغالات المواطنين ذات الصلة بالقطاع بهذه الولاية, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء مع الوفد البرلماني الذي ضم كلا من النواب تواتي عبد الرزاق, وبوصبيعة عبد النور, وسليم تبوب, تم التطرق على وجه الخصوص إلى الانشغالات المتعلقة بالربط الطاقوي للبلديات والمناطق غير الموصولة والأحياء السكنية الجديدة, لاسيما بالغاز الطبيعي, المشاريع الاستثمارية للقطاع بالولاية, وكذا تمويل الفرق الرياضية.

و بالمناسبة, "قدم السيد عرقاب توضيحات عن مجمل انشغالات النواب, معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها, مؤكدا حرص القطاع ومؤسساته, على تجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية, من خلال المشاريع طور الإنجاز وتلك المبرمجة لربط أربع بلديات و22 منطقة بالغاز الطبيعي".

تجدر الاشارة أن نسبة الربط بالكهرباء على مستوى الولاية بلغت 5ر93 بالمائة, في حين بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 68 بالمائة, حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 21:05
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عرقاب يستقبل مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية جيجل
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 19:59     الفئـة : جهـوي   شارك

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