عرقاب يستقبل مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية جيجل

و خلال هذا اللقاء مع الوفد البرلماني الذي ضم كلا من النواب تواتي عبد الرزاق, وبوصبيعة عبد النور, وسليم تبوب, تم التطرق على وجه الخصوص إلى الانشغالات المتعلقة بالربط الطاقوي للبلديات والمناطق غير الموصولة والأحياء السكنية الجديدة, لاسيما بالغاز الطبيعي, المشاريع الاستثمارية للقطاع بالولاية, وكذا تمويل الفرق الرياضية.
و بالمناسبة, "قدم السيد عرقاب توضيحات عن مجمل انشغالات النواب, معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها, مؤكدا حرص القطاع ومؤسساته, على تجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية, من خلال المشاريع طور الإنجاز وتلك المبرمجة لربط أربع بلديات و22 منطقة بالغاز الطبيعي".
تجدر الاشارة أن نسبة الربط بالكهرباء على مستوى الولاية بلغت 5ر93 بالمائة, في حين بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 68 بالمائة, حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.