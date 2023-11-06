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الطبعة 11 للصالون الدولي للصناعة البترولية و الغازية في شمال إفريقيا "ناباك 2023" بوهران

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:22     الفئـة : جهـوي
الطبعة 11 للصالون الدولي للصناعة البترولية و الغازية في شمال إفريقيا &quot;ناباك 2023&quot; بوهران

وهران - ستقام الطبعة 11 للصالون الدولي للصناعة البترولية والغازية في شمال إفريقيا "ناباك 2023" من 13 إلى 15 نوفمبر بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، حسبما علم لدى المنظمين.

و أوضح بيان خصص لتقديم هذه الطبعة التي تنظم تحت شعار "تعزيز التحول التدريجي للطاقة من خلال الابتكار التكنولوجي", أن التظاهرة تشكل موعدا هاما لمناقشة التحول الطاقوي التدريجي ومستقبل الطاقات الأحفورية في السياق الطاقوي العالمي.

و ستجمع هذه النسخة ال 11 على غرار الطبعات السابقة العاملين في قطاع النفط والغاز وموردي المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة.

و أشار المصدر الى مشاركة أهم الفاعلين في مجالي البترول والغاز على غرار وزارة الطاقة و المناجم و مجمع سوناطراك و العديد من فروعها فضلا عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" ومجمع سونلغاز وسلطة ضبط المحروقات وكذا كبريات الشركات العالمية على غرار "توتال انيرجيز" و"ايني" و"ايسون موبيل" وغيرها من الفاعلين الاقتصاديين الذين "سيأتون من ربوع العالم، لخلق فضاء مثالي لتطوير مشاريع هامة في السوق الطاقوي الجزائري".

و ستتطرق هذه التظاهرة بفضل برنامج محاضراتها، إلى مجموعة واسعة من المواضيع حول التحول الطاقوي مستقبلا مه مناقشة مجموعة من المسائل على غرار دور الوقود الأحفوري في المشهد الطاقوي، في ظل الحلول التكنولوجية الممكنة لاستخدام أكثر حفاظا على البيئة، فضلاً عن مساهمة الشركات التي لها انبعاث كربوني منخفض.

كما سيتم تناول مواضيع أخرى مثل "الاستكشاف والإنتاج: التحديات والفرص"، و"استراتيجيات وحلول إزالة الكربون في صناعة الطاقة"، و"الهيدروجين باعتباره ناقلا رئيسيا في عملية التحول الطاقوي"، و"تحسين الكفاءة الطاقوية في الصناعة بهدف الحد من استهلاك الطاقة، وهي أولوية لمستقبل مستدام".

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:49
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الطبعة 11 للصالون الدولي للصناعة البترولية و الغازية في شمال إفريقيا "ناباك 2023" بوهران
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:22     الفئـة : جهـوي   شارك

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