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هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف بعدد من ولايات الوطن

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 12:57     الفئـة : جهـوي
هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف بعدد من ولايات الوطن

الجزائر - حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية جوية خاصة، من هبوب رياح قوية تكون أحيانا في شكل عواصف وزوابع رملية بداية من اليوم الاثنين والى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من ولايات الوطن.

وأشارت ذات النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، إلى أن الولايات المعنية هي النعامة ، البيض وبشار ،وسيكون اتجاه الرياح من شمالية  إلى شمالية- شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم/سا ،وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات من اليوم الاثنين على الساعة 21:00 والى غاية يوم غد الثلاثاء الساعة 21:00 .

أما  فيما يخص ولايات تيميمون ، بني عباس وتندوف فان اتجاه الرياح سيكون من شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم/سا ، وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات بداية من غد الثلاثاء على الساعة 6:00 والى غاية الساعة 21:00.

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هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف بعدد من ولايات الوطن
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 12:57     الفئـة : جهـوي   شارك

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