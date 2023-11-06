هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف بعدد من ولايات الوطن

وأشارت ذات النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، إلى أن الولايات المعنية هي النعامة ، البيض وبشار ،وسيكون اتجاه الرياح من شمالية إلى شمالية- شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم/سا ،وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات من اليوم الاثنين على الساعة 21:00 والى غاية يوم غد الثلاثاء الساعة 21:00 .
أما فيما يخص ولايات تيميمون ، بني عباس وتندوف فان اتجاه الرياح سيكون من شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم/سا ، وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات بداية من غد الثلاثاء على الساعة 6:00 والى غاية الساعة 21:00.