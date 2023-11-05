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أدرار : تسليم 7 سيارات إسعاف لمؤسسات صحية عبر بلديات الولاية

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نوفمبر 2023 17:33     الفئـة : جهـوي
أدرار : تسليم 7 سيارات إسعاف لمؤسسات صحية عبر بلديات الولاية

أدرار -جرى تسليم 7 سيارات إسعاف لمؤسسات صحية عبر مختلف بلديات ولاية أدرار، وذلك خلال حفل نظم يوم الأحد بمقر الولاية بإشراف السلطات المحلية.

و تهدف هذه الخطوة التي جرت بحضور رؤساء الدوائر و البلديات المستفيدة من العملية و مسؤولي قطاع الصحة, إلى المساهمة في تحسين ظروف التكفل بالمرضى سيما بالبلديات البعيدة، حسبما أشار إليه مسؤولو الولاية.

و لدى إشرافه على مراسم التسليم, أكد والي أدرار, العربي بهلول, على ضرورة تثمين هذه المكتسبات و الحفاظ عليها بما يضمن تحسين التكفل بالمرضى سيما من حيث الإجلاء الصحي.

و أشار المسؤول ذاته الى أن الحصة الموزعة تضم سيارات إسعاف موجهة لفائدة المؤسسات العمومية الإستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية عبر إقليم البلديات المعنية و كذا مركز مكافحة السرطان بعاصمة الولاية إضافة إلى سيارتي إسعاف رباعيتي الدفع خصصتا لبلديتي أقبلي و تسابيت شرق و شمال إقليم الولاية نظرا لخصوصيتهما الجغرافية.

و من جهته, أبرز رئيس بلدية تيمقطن بدائرة أولف, مصطفى بن الطيب, أهمية هذه العملية في تخفيف أعباء التكفل بإجلاء المرضى بالمنطقة نحو مستشفيات البلديات المجاورة والتي تبعد أقربها عن بلدية تيمقطن ب 100 كلم.

آخر تعديل على الأحد, 05 نوفمبر 2023 18:36
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أدرار : تسليم 7 سيارات إسعاف لمؤسسات صحية عبر بلديات الولاية
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نوفمبر 2023 17:33     الفئـة : جهـوي   شارك

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