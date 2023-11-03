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استمرار هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف على عدد من ولايات الوطن

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نوفمبر 2023 14:26     الفئـة : جهـوي
استمرار هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف على عدد من ولايات الوطن

الجزائر - حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية جوية خاصة، من استمرار هبوب رياح قوية تكون احيانا في شكل عواصف اليوم الجمعة بعدد من ولايات الوطن.

وأشارت ذات النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، إلى أن الولايات المعنية هي  تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة ،وسيكون اتجاه الرياح من غربية إلى جنوبية-غربية، بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم/سا، وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات الى غاية الساعة 20 سا و00 د من اليوم .

أما بالنسبة لولايات الجزائر العاصمة، البليدة ، بومرادس ،تيزي وزو ، بجاية ،جيجل ، سكيكدة، عنابة و الطارف فان  صلاحية هذه النشرية تمتد من منتصف نهار اليوم الى غاية الساعة 20 سا 00 د .

أما فيما يخص ولايات البيض ، تيارت ، الأغواط ، الجلفة ، المسيلة وكذا اولاد جلال ، بسكرة باتنة، خنشلة وتبسة فان اتجاه الرياح سيكون من غربية إلى شمالية غربية، وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات من الساعة 10 سا 00 د إلى غاية الساعة 22 سا و 00 د من اليوم الجمعة --حسب نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
استمرار هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف على عدد من ولايات الوطن
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نوفمبر 2023 14:26     الفئـة : جهـوي   شارك

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