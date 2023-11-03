مركز مكافحة السرطان بالجلفة : بصيص أمل لمرضى المنطقة

و لطالما شكل هذا الصرح الطبي الهام الذي أشرف على تدشينه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مؤخرا, حلما للجلفاويين, وأصبح حقيقة مجسدة في الميدان بعدما وعد به الرئيس أمام سكان المنطقة خلال حملته الإنتخابية 2019 , كما ذكره لوأج عدد من المرضى الذين شرعوا في أخذ حصصهم العلاجية بهذا المستشفى.

و ثمن هؤلاء المرضى المصابين بمختلف أنواع السرطان والذين شرعوا في الاستفادة من فحوصات دقيقة, هذا الإنجاز الكبير الذي وصفوه ب"نصف العلاج" لما يوفره من وسائل حديثة ويجنبهم عناء التنقل مئات الكيلومترات لمستشفيات البليدة و الجزائر العاصمة وحتى ولايتي الوادي و ورقلة.

و قالت لوأج إحدى المريضات, تدعى فاطمة, أنها اكتشفت مؤخرا إصابتها بسرطان الثدي, أن وجود هكذا مستشفى وبطاقم طبي نوعي وتجهيزات متطورة وعلى قرب بضع كيلومترات من مقر سكني, يجعل أملها "كبيرا" في مجابهة هذا المرض والعودة إلى عائلتها في صحة وعافية.

بدوره, عبر الحاج مصطفى الذي اكتشف أطباء في عيادات خاصة إصابته بسرطان البروستات, عن شعوره ب"أمل كبير" في الشفاء, حيث قال: "ما يقدم هذا المستشفى من خدمات يبعث في نفسي أملا كبيرا للتعافي من المرض بل يزودني بجرعة حياة وأمل في الشفاء".

من جهته, أعرب الشاب زكريا المصاب بسرطان القولون, عن أمله وتحمسه ورغبته في بدء العلاج بهذا المستشفى فورا لقربه من مسكنه, مضيفا أنه اكتشاف اصابته بالمرض الخبيث خلال السنة الماضية وكان مترددا في العلاج بسبب بعد المستشفيات المتخصصة نظرا لحالته الإجتماعية التي لا تسمح له بالتنقل, كما قال.

و أوضح الطاقم الطبي العامل بهذا المركز أن فضلا عن التجهيزات النوعية والطواقم البشرية الكفأة التي جندت بهذا المستشفى, سيتم أيضا استغلال خدمات و نظم تكنولوجية إتصالية جد متطورة عن بعد بين الأطباء الأخصائيين العاملين في مختلف مستشفيات الوطن للقيام بالتدخلات الجراحية للمرضى في إطار تعزيز التجارب الطبية, ما سيرفع نسبة الشفاء لدى كل الحالات.