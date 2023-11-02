ميلة: ربط ما يزيد عن 850 منزلا بشبكة الغاز الطبيعي بمينار زارزة

ميلة - تم اليوم الخميس ربط 853 منزلا ببلدية مينار زارزة (شمال ميلة) بشبكة الغاز الطبيعي و ذلك في إطار البرنامج الولائي لإحياء الذكرى ال69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وتتوزع السكنات التي وضعت عملية تزويدها بهذه المادة الحيوية حيز الخدمة بحضور سلطات الولاية، بين 434 منزلا بمركز بلدية مينار زارزة و 419 منزلا آخرا بمنطقة تامولة بذات البلدية.

وحسب الشروح المقدمة بعين المكان، تمثل السكنات الواقعة بمركز بلدية مينار زارزة الحصة الأولى من مشروع يضم 3 حصص يستهدف ربط 1.182 منزلا بمركز هذه الجماعة المحلية بشبكة الغاز خصص له غلاف مالي تجاوز 179 مليون دج.

و سيتم ربط باقي السكنات المعنية في إطار هذا المشروع بشبكة الغاز الطبيعي "مع نهاية السنة الجارية"، وفق ذات الشروح التي أبرزت أن مشروع تزويد المساكن الواقعة بمنطقة تامولة كلف غلافا ماليا في حدود 100 مليون و700 ألف دج.

واستنادا لمديرة الطاقة و المناجم، نهاد غنام، فإن مشاريع إيصال شبكة الغاز الطبيعي لمختلف المناطق والتجمعات السكنية بالولاية تبقى متواصلة، مفيدة أنه قد تم منذ بداية السنة الجارية حتى مطلع نوفمبر الجاري ربط قرابة 10 آلاف مسكن بهذه الشبكة .

وقامت السلطات الولائية بمناسبة إحياء ذكرى الفاتح من نوفمبر 1954 ببلدية تسالة لمطاعي شمالا بوضع حجر أساس إنجاز مجمع مدرسي نمط "أ" بالتجمع السكني الثانوي "عين بغلة" و الذي حددت آجال إنجازه ب8 أشهر.

أما ببلدية ترعي باينان ( شمال ميلة)، فأعطت السلطات الولائية إشارة انطلاق مشروع إنجاز وتجهيز ساحة لعب بالعشب الاصطناعي بمنطقة البهلول خصص له مبلغ مالي قوامه 4 مليون و600 ألف دج في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية البلدية. كما تم بذات الجماعة المحلية إطلاق مشروع تهيئة المسلك الرابط بين منطقتي التارية والبخابخ على مسافة تقارب 1 كلم والذي يهدف إلى فك العزلة عن السكان وتسهيل تنقلاتهم.