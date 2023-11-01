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بعث الشركات المتوقفة: شركة جوماغرو بجيجل تشرع في التجارب تحضيرا لاستئناف نشاطها

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 19:32     الفئـة : جهـوي
بعث الشركات المتوقفة: شركة جوماغرو بجيجل تشرع في التجارب تحضيرا لاستئناف نشاطها

الجزائر - باشرت اليوم الأربعاء المؤسسة العمومية الاقتصادية جوماقرو JUMAGRO، وهي ثمرة شراكة بين مجمع أغروديف وشركة مدار القابضة، والمتخصصة في تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون البكر بالطاهير (جيجل)، تجارب إنتاج زيت الزيتون البكر، وهذا ضمن إعادة بعث وإحياء الشركات والمؤسسات المتوقفة، حسبما أكده بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وجاء في البيان: "في إطار إعادة بعث وإحياء الشركات والمؤسسات المتوقفة وبعد الزيارة التي قادت السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى ولاية جيجل والتعليمات الصارمة للسيد الوزير بخصوص إعادة بعث نشاط الشركات المتوقفة، شرعت اليوم 1 نوفمبر 2023 المؤسسة العمومية الاقتصادية جوماقرو JUMAGRO المتخصصة في تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون البكر بولاية جيجل ببلدية الطاهير تجارب إنتاج زيت الزيتون البكر بقدرة إنتاج 500 قارورة في الساعة بحضور فنيين إيطاليين وتقنيين من شركة CLEMENTE SRL"، لافتا إلى أن جوماغرو التي تعد نموذج عن الشراكة العمومية -العمومية كانت متوقفة عن النشاط منذ سنة 2016.

ويأتي إعادة بعث هذه الشركة -تضيف الوزارة - ضمن استراتيجية إحياء نشاط الوحدات المتوقفة التي اعتبرها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني "أولوية من أولويات القطاع التي تساهم في خلق مناصب شغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

كلـمات مفتـاحيــة :
بعث الشركات المتوقفة: شركة جوماغرو بجيجل تشرع في التجارب تحضيرا لاستئناف نشاطها
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 19:32     الفئـة : جهـوي   شارك

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