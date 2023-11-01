الذكرى ال69 لاندلاع ثورة نوفمبر: رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي -

رئيس الجمهورية يشرف على مراسم إحياء ذكرى أول نوفمبر المجيدة بالنادي الوطني للجيش -

بعث الشركات المتوقفة: شركة جوماغرو بجيجل تشرع في التجارب تحضيرا لاستئناف نشاطها -

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يطلق منصة رقمية لتقديم طلبات الاستفادة من عقار فلاحي -

سيلا 2023: إقبال كبير للجمهور في ثامن أيام الصالون -

جثمان المناضلة وصديقة الثورة الجزائرية إلييت لو يوارى الثرى بمقبرة بابا علي بالعاصمة -

الرئيس الصحراوي: ثورة نوفمبر المجيدة ستبقى تحتل مكانة سامية ومتميزة في تاريخ البشرية جمعاء -

ذكرى الفاتح نوفمبر: مشاريع تنموية جديدة وترحم على أرواح أبطال الثورة -

سيلا 2023: بيان أول نوفمبر 1954 وثيقة تاريخية ومرجعية أسست لمرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر -

سكنات عدل1: إطلاق منصة إلكترونية لتمليك السكنات -

8850 شهيد وأكثر من 24 ألف جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني -

فلاحة: فتح وعاء عقاري جديد موجه للمستثمرين في الزراعات الاستراتيجية في الجنوب -

كأس إفريقيا للأمم 2023 : المنتخب الجزائري قادر على تحقيق انجازات جديدة بكوت ديفوار -

تجديف : نهاد بن شادلي ترفع سقف طموحاتها بعد تأهلها إلى أولمبياد باريس -

جوائز الكاف 2023: إتحاد الجزائر وشباب بلوزداد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق إفريقي 2023 -

رئيس الجمهورية يشرف بقصر الشعب على مراسم إحياء الذكرى ال69 لإندلاع الثورة التحريرية -

غرداية : معركة قصر مليكة ...محطة بارزة في النضال ضد المحتل الغاشم -

الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار : أكثر من 4000 مشروع مصرح به خلال سنة من النشاط -

وزير المجاهدين يؤكد على أهمية الرقمنة في كتابة التاريخ والتعريف به -