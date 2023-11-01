ذكرى الفاتح نوفمبر: مشاريع تنموية جديدة وترحم على أرواح أبطال الثورة

البليدة - تميز إحياء الذكرى ال69 لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954 ،اليوم الأربعاء عبر ولايات وسط البلاد بوضع حيز الخدمة لجملة من المشاريع التنموية الجديدة التي من شأنها تحسين الاطار المعيشي للسكان و الترحم على روح أبطال الثورة من الشهداء و المجاهدين.

وعلى غرار مختلف ولايات الوطن أحيت اليوم ولايات وسط البلاد هذه المناسبة التاريخية بوضع حيز الخدمة لجملة من المشاريع التنموية الجديدة التي تخص عدة قطاعات على غرار التربية و السكن و الطاقة قصد توفير مختلف المرافق التي يحتاجها المواطنون و تحسين اطارهم المعيشي.

فبولاية البليدة، أحيت السلطات المحلية هذه المحطة التاريخية المفصلية بوضع حيز الخدمة كل من محطة توزيع الغاز بالقطب السكني الجديد سيدي سرحان بأعالي المدينة الجديدة بوينان و نقب مائي جديدة لفائدة هذه الأخيرة مما سيساهم في التخفيف من حدة مشكل شح المياه الذي تعاني منه المنطقة.

و بذات المناسبة تلقت اليوم أكثر من 1800 عائلة مقررات استفادة من سكنات عمومية ايجارية بالإضافة إلى توزيع قرارات الاستفادة من حصة 100 مسكن ترقوي مدعم ببلدية أولاد يعيش.

وبولاية بومرداس تدعم قطاع النقل بدخول المحطة البرية الحضرية الجديدة لنقل المسافرين بعاصمة الولاية حيز الخدمة, و قد أعطت والي بومرداس, فوزية نعامة, إشارة إنطلاق أولى الرحلات بها نحو وجهات مختلفة من الولاية, و هي تتسع لزهاء 600 حافلة لنقل المسافرين.

وفي إطار الجهود الرامية لإيصال شبكة الغاز الطبيعي لجميع القاطنين بمناطق الظل تم اليوم بذات المناسبة التاريخية، ربط نحو 529 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي بولاية عين الدفلى، 386 مسكن منها تقع ببلدية عين بويحيى و 143 ببلدية عين الدفلى لترتفع بذلك نسبة الربط بهذه الشبكة الطاقوية بالولاية ل5ر64 بالمائة، حسب ما جاء في بيان للمديرية المحلية لتوزيع الكهرباء و الغاز.

وبولاية تيزي وزو، تدعم قطاع التربية اليوم بجملة من الهياكل التربوية الجديدة في الاطوار التعليمية الثلاثة التي تم تدشينها و تسميتها بأسماء شهداء الثورة التحريرية، فيما تم بعث أشغال انجاز أخرى بالإضافة إلى انطلاق أشغال انجاز 810 وحدة سكنية من صيغة العمومي الايجاري.

أما بولاية بجاية، فقد تنقل والي الولاية، كمال الدين كربوش، إلى حي "سومالي" الذي يتكون من سكنات هشة تقطن بها 200 عائلة و التي كان قد نشب بها الصيف الماضي حريق أتى على أربعة منازل. و بعين المكان أكد الوالي للسكان الشروع في ترحيلهم تدريجيا ابتداء من يوم غد الخميس نحو السكنات التي تم تخصيصها لهم بالقطب السكني "إغزر أوزاريف".

وأحيت السلطات المحلية و الأسرة الثورية عبر كل من ولايات تيبازة و الجلفة و الشلف كغيرها من ولايات الوسط الاخرى, ذكرى اندلاع الثورة التحريرية, بالتوجه إلى مقبرة الشهداء أين وقف الجميع وقفة إجلال وإكبار لتحية العلم الوطني والاستماع للنشيد الوطني والترحم على أرواح شهدائنا الأبرار.