إحياء الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية: تسليم مفاتيح سكنات وتدشين عدة إنجازات بشرق البلاد

قسنطينة - أحيت ولايات شرق البلاد اليوم الأربعاء الذكرى الـ69 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 بإقامة مراسم الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة و تسليم مفاتيح عديد السكنات و تدشين عدة إنجازات و إطلاق أشغال أخرى بحضور السلطات المحلية و العسكرية المحلية و أعضاء من الأسرة الثورية.

فبولاية عنابة، أشرفت سلطات الولاية المدنية والعسكرية و أعضاء من الأسرة الثورية وممثلين عن مختلف الهيئات على إعادة فتح متحف المجاهد للولاية بعد أشغال تهيئة ليكون صرحا تاريخيا يوثق لمآثر وبطولات من صنعوا الثورة التحريرية بالمنطقة.

وتم بالمناسبة دعوة المؤرخين و المجاهدين على الخصوص للإسهام في إثراء الذاكرة التاريخية للمنطقة من خلال دعم هذا الصرح بالوثائق والصور والشهادات المسجلة قصد حفظها وعرضها بمتحف المجاهد .

يذكر كذلك أنه تم أمس الثلاثاء إعادة دفن رفات 47 شهيدا بمقبرة الشهداء لبلدية عنابة و إلقاء مداخلات من طرف مجاهدين عبر دور الشباب استحضروا فيها الذاكرة التاريخية وبطولات الثورة التحريرية.

و بأولاد جلال، أشرف والي الولاية، عيسى عزيز بوراس على تدشين عيادة للتصوير الطبي بعاصمة الولاية تتوفر على أحدث التجهيزات الطبية و على وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 216 سكنا بحاسي السيدة ببلدية الشعيبة و هو الإنجاز الذي تطلب 132 مليون دج.

وبولاية سكيكدة أشرفت سلطات الولاية على الشروع في تسليم مفاتيح 4285 وحدة سكنية ضمن مختلف الصيغ و هي العملية التي ستدوم إلى غاية نهاية السنة الجارية.

كما أشرفت ذات السلطات أمس الثلاثاء على تكريم عدد من مجاهدي الولاية.

وببرج بوعريريج تم تنظيم سلسلة من الندوات حول القضية الفلسطينية العادلة وذلك بالمدارس القرآنية عبر الولاية تضمنت عدة محاور على غرار موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية و أوقاف الجزائريين بالمسجد الأقصى و أرض فلسطين و قدسية و مكانة المسجد الأقصى.

وبجيجل، تم تسليم مفاتيح وقرارات استفادة ل 1689 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث أكد والي الولاية أحمد مقلاتي بالمناسبة أن "عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ ستتواصل خلال العام القادم".

وذكر بأن عملية التوزيع التي تمت اليوم تضمنت 739 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية جيجل و 50 وحدة سكنية ترقوية مدعمة ببلدية الميلية إضافة إلى 900 مقرر استفادة من إعانة البناء الريفي موزعة على مختلف بلديات الولاية.

كما تم بمناسبة إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية بتدشين و وضع حيز الخدمة لعديد المرافق العمومية بعاصمة الولاية على غرار وضع حيز الاستغلال لمحطة ضخ المياه الصالحة للشرب بحي مزغيطان و وحدة الكشف والمتابعة الصحية في الوسط التربوي بحي الحدادة و مكتب بريدي بحي بن عاشور وتدشين محطة الخدمات نفطال بحي موسى، فضلا عن تدشين الحديقة العمومية بوريدح الصديق بعد انتهاء أشغال إعادة تهيئتها.

وبميلة، تم ربط 248 سكنا بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقتي "أولاد بوحامة" و "القنازع" وسط فرحة كبيرة أبداها المواطنون المستفيدون و إطلاق بمنطقة أولاد بوحامة أشغال إنجاز الشطر الثاني لمشروع شبكة الصرف الصحي لحماية السكان من خطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه .

وببلدية القرارم قوقة أعطيت إشارة انطلاق أشغال تكسية مقاطع من الطريق الوطني رقم 27 على مسافة 8 كلم بغلاف مالي يقارب 93 مليون دج مما سيسمح بتدعيم هذا الطريق و تسهيل حركة المرور والتنقل نحو ولايتي قسنطينة و جيجل، كما سيسهم في التقليل من حوادث المرور.

وتم أيضا بذات الجماعة المحلية وضع حيز الاستغلال لمحطة ضخ المياه "سقدال 1" المنجزة في إطار مشروع تدعيم تزويد 8 مشاتي بالمياه الصالحة للشرب، فيما بادرت السلطات المحلية المدنية و العسكرية لولاية سطيف بزيارة للمجاهد بلخير موسى بمسكنه العائلي بحي المستقبل و كذا أرملة الشهيد لخلف مختار، حيث تم استذكار مآثر و بطولات مجاهدي و شهداء الثورة التحريرية.

وبباتنة نظمت ندوة تاريخية بملحقة متحف المجاهد بعاصمة الولاية و إشراف سلطات الولاية بالمناسبة بالمركز الجهوي لمكافحة السرطان على تسليم 15 سيارة إسعاف و5 سيارات رباعية الدفع لمؤسسات صحية، خاصة منها الواقعة بالمناطق النائية، بالإضافة إلى تدشين عيادة طبية متخصصة في أمراض القلب والشرايين والتشخيصات الطبية أنجزت في إطار استثمار خاص بعاصمة الولاية.