معتقل الموت البطيء بسطيف: الشاهد على ممارسة المستعمر لأبشع أنواع التعذيب

سطيف - شيد الاستعمار الفرنسي معتقل قصر الأبطال (قصر الطير سابقا) بسطيف سنة 1956 لضرب ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة'، فكان بمثابة الشاهد الحي على صمود شعب عانى أبشع أنواع التعذيب من أجل النصر.

ويخيل لكل من يستمع لشهادات مجاهدين مروا على معتقل قصر الطير أو ما سمي ب "معتقل الموت البطيء" أنه يصغي لروايات أشبه بالخيال على غرار المجاهد الصغير سواسي من مدينة سطيف الذي زج بهذا المعتقل الواقع جنوب سطيف وذاق فيه أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من سنة 1959 وإلى غاية الاستقلال.

وقال المجاهد سواسي في تصريح ل /وأج : "قبعت في سجون فرنسية مدنية وعسكرية عديدة شيدها المستعمر الفرنسي بولايات شرق البلاد على غرار تبسة وقسنطينة وعنابة وباتنة (تازولت) غير أن التعذيب الذي مورس علي بمعتقل قصر الطير كان بمثابة الموت البطيء".

وأردف قائلا: "كنت أقوم رفقة سجناء آخرين بالأعمال الشاقة بحفر الأرض واستخراج التراب وعجنه بالأقدام الحافية ثم قولبته ونقله على الأكتاف لمسافة 1

كم قبل إعادته إلى مكانه الأول بحيث يستمر هذا الكابوس لأيام''.

وأضاف ذات المتحدث بنبرة خافتة قائلا: "كان يتم تجويعنا لمدة 4 أيام وإبقائنا في الزنزانة في جو بارد بعد أن يتم تجريدنا من ملابسنا"، مستذكرا بمرارة كيف استشهد أحد المحبوسين وهو المدعو اسماعيل رتاب الذي قبع بالزنزانة لمدة 28 يوما مجردا من الثياب في جو بارد جدا.

وقال المجاهد الصغير سواسي : "أبقيت أنا أيضا في إحدى تلك الزنزانات المظلمة والباردة والمرعبة مجردا من ثيابي لمدة 9 أيام كاملة في طقس بارد جدا ودون طعام كوسيلة لإرغامي على الانضمام إلى سياسة ديغول" مضيفا: "عشت حياة جهنمية لا يمكن وصفها مهما عبرت عن ذلك وعانيت رفقة هؤلاء الأبطال الذين تسلحوا بالشجاعة وتغذوا بالإيمان داخل هذا المعتقل أبشع أنواع التعذيب الجسدي إلى جانب المعاناة النفسية الرهيبة في انتظار الموت".

== فضح الجرائم الاستعمارية لترسيخها في الأذهان ==

وأكد الأستاذ بشير فايد من قسم التاريخ بجامعة محمد لمين دباغين (سطيف- 2) بأن معتقل قصر الطير بسطيف الذي يعد واحدا من بين الشواهد على بشاعة الاستعمار يعتبر من بين المعالم التي تلعب حاليا "دورا هاما في التعريف بالجرائم التي اقترفت إبان الثورة التحريرية في حق الجزائريين".

وقال ذات الأكاديمي بأن هذا المعتقل الذي يعد من بين أكبر السجون الفرنسية التي شيدت خلال الفترة الاستعمارية "هو اليوم بمثابة متحف مفتوح لجمهور الزوار لاسيما طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس للاطلاع على أساليب التعذيب المروعة التي مارسها الاستعمار الفرنسي إبان الثورة التحريرية الكبرى".

وأضاف ذات المتحدث بأن "وجود هذا المعلم التاريخي وحده لا يعد كافيا بل يجب جمع الشهادات الحية و الوثائق التي توثق لبشاعة الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي خلال تلك الفترة".

وقد شيد مركز التعذيب قصر الطير سنة 1956 بموقع استراتيجي بحيث يطل على الاتجاهات الأربعة ليكشف كل حركة تقع في المنطقة حيث قسم إلى 9 أقسام للتطويع والترويض والتعذيب والأشغال الشاقة و غسل المخ وغيرها، حسب ذات الأكاديمي.

ولم يكن يقتصر هذا المعتقل على أبناء المنطقة فحسب وإنما كان يرسل إليه من كل المعتقلات والسجون الفرنسية في الجزائر حيث زج به الآلاف من المجاهدين والمسبلين والفدائيين والمدنيين منذ إنشائه وإلى غاية 1962 أين ذاقوا أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.