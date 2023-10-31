البليدة : وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني عبر مراكز التكوين والتعليم المهنيين

البليدة - شهدت يوم الثلاثاء كافة مراكز التكوين والتعليم المهنيين بولاية البليدة تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تعبيرا عن دعم نظيره الجزائري بمختلف فئاته لإخوانه لاسيما بمدينة غزة التي تتعرض للقصف اليومي من طرف قوات الكيان الصهيوني.

و في هذا الصدد, نظمت جميع مراكز التكوين والتعليم المهني بالولاية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني عشية احياء الذكرى ال69 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 التحريرية, والتي تزامنت هذه السنة مع الأحداث المؤلمة التي تشهدها فلسطين و خاصة مدينة غزة المحاصرة.

و عرفت هذه المبادرة التضامنية التي جاءت تحت شعار "صمود غزة على خطى ثورة أول نوفمبر" , مشاركة واسعة من طرف متربصي المراكز و المعاهد الذي توشحوا بالكوفية و الأعلام الفلسطينية معبرين عن تضامنهم المطلق و تعاطفهم مع المعاناة التي يعيشها إخوانهم الفلسطينيين بسبب القصف الذي يتعرضون له من طرف قوات الاحتلال خاصة و أنهم الشعب الأكثر إدراكا لهذا الظلم بسبب الماضي الاستعماري الفرنسي للجزائر المليء بالمجازر, حسب تعبيرهم.

كما تخلل هذه الوقفة التضامنية تنظيم محاضرات تاريخية استعرضت الجانب المشترك بين القضية الفلسطينية و الثورة التحريرية خاصة فيما تعلق منها بالظلم الذي تعرض له الشعب الجزائري من طرف قوات الاستعمار الفرنسي و ما يعيشه اليوم نظيره الفلسطيني.

و أكد المكلف بتسيير شؤون المديرية المحلية للتكوين و التعليم المهنيين, محمد عديد, الذي شارك في هذه الوقفة بالمعهد الوطني للفنون و الصناعات المطبعية بمدينة البليدة, أن في ظل إلغاء الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية بسبب الأحداث الأخيرة التي تعيشها مدينة غزة المحاصرة تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للبلاد ارتأت المديرية تنظيم هذه الوقفة التضامنية التي يعبر من خلالها المتربصون و كذا الأساتذة و العمال عن موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية.

و بهذا المعهد الذي امتلأت ساحته بالمتربصين الذين عبروا عن حزنهم و غضبهم إزاء المجازر التي ترتكبها قوات الكيان الإسرائيلي في حق سكان مدينة غزة, رسمت جدارية مزينة بالاعلام الفلسطينية والكوفيات.