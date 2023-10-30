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انطلاق أولى رحلات قطار الأغواط-بوغزول

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 17:10     الفئـة : جهـوي

الأغواط - انطلقت اليوم الإثنين أولى رحلات القطار عبر خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين الأغواط وبوغزول والذي أشرف على تدشينه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد خلال زيارته لولاية الجلفة، حسب ما لوحظ.

وحسب مدير النقل لولاية الأغواط، محمد مرزوق، فإن القطار سيتوقف بعدة محطات قبل الوصول إلى وجهته الأخيرة بوغزول (ولاية المدية) وهي محطات سي مخلوف والجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة، حيث تستغرق الرحلة مدة زمنية قدرها ساعتان و35 دقيقة.

وأشار ذات المسؤول إلى أن سرعة القطار المخصص للمسافرين تبلغ 220 كيلومتر في الساعة في حين أن سرعة قطار السلع تبلغ 100 كلم في الساعة، بحيث تقدر المدة الزمنية التي يقطعها القطار انطلاقا من محطة الأغواط إلى محطة الجلفة بـ 45 دقيقة مع احتساب التوقف لمدة 15 دقيقة في محطة سيدي مخلوف.

وأضاف السيد مرزوق أنه ستتم تهيئة فضاءات داخل المحطات خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل ولوجهم للقطار من خلال تكييف الأرصفة وتخصيص أماكن في الحظائر المخصصة لركن السيارات والأماكن القريبة من المحطة مع توفير مصاعد كهربائية خاصة بهذه الفئة لتسهيل عملية تنقلها من طابق لآخر ومن رصيف آخر مع تخصيص مساحة لهم في الأكشاك لاقتناء التذاكر والاستعلامات.

وأردف قائلا: إن تسعيرة القطار إنطلاقا من محطة الأغواط إلى الجلفة تبلغ 150 دج في حين أن تسعيرة التوجه إلى بوغزول تقدر بـ370 دج، مؤكدا أن مصالحه قد وضعت خط نقل حضري من وسط مدينة الأغواط إلى محطة القطار يتماشى وتوقيت الرحلات إضافة إلى تسقيف سعر رحلة سيارة الأجرة بـ 150 دج .

من جهتهم، أعرب مواطنون التقتهم /وأج عن ارتياحهم لاستحداث هذا الخط الجديد والخدمات المقدمة على مستوى المحطات والقطار، على غرار محمد (طالب جامعي) الذي اعتبر أن هذا الخط سيسهل التنقل بين هذه المناطق ويوفر أريحية كبيرة للمسافرين عبره.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت فاطمة إحدى المسافرات، أن التسعيرة مناسبة وتنافسية بالمقارنة مع أسعار النقل الجماعي الأخرى.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق أولى رحلات قطار الأغواط-بوغزول
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 17:10     الفئـة : جهـوي   شارك

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