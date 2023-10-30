سياحة صحراوية: تخصيص أكثر من 100 مرفق ايواء للاستقبال السياح بتاغيت

بشار - جرى توفير ما لا يقل عن 100 إقامة لإستقبال السياح بصيغة "الإيواء لدى الساكن" ببلدية تاغيت (ولاية بشار) في اطار موسم السياحة الصحراوية 2023-2024, حسبما علم اليوم الإثنين لدى مسؤولي هذه الجماعة المحلية ذات الطابع السياحي بامتياز.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي, محمد شقيفي, لوأج, أن عملية إعادة تنظيم وموافقة المصالح المعنية بفتح تلك السكنات (أزيد من 300 سرير) بالتنسيق مع قطاع السياحة و الصناعة التقليدية تهدف إلى "ترقية و تطوير هذه الصيغة من الخدمات السياحية و تشجيع المستثمرين الشباب و إدماجهم في هذا النوع من النشاط السياحي و إنشاء إطار قانوني لهذه الإقامات السياحية المميزة التي تجمع مابين الثقافة و الهندسة المعمارية و الجانب التاريخي و فنون الطهي و التقاليد المحلية".

كما تسمح تلك المرافق التي تشهد حاليا إقبالا واسعا للسياح و التي يقع جزء منها بقصر تاغيت العتيق الذي يعود لأزيد من ألف سنة و المصنف في سجل التراث المعماري الوطني, للسياح بالإستمتاع بالطابع المحلي و التقاليد و الخصوصيات الإجتماعية للمنطقة والتي تتمتع بعدة مقومات و مواقع سياحية و طبيعية التي تجعل منها وجهة سياحية مفضلة للسياح, مثلما أشير إليه.

وجرى مؤخرا تنفيذ إجراءات للترويج السياحي في هذه المواقع، من خلال إنشاء شبكة إنارة تعتمد على الطاقة الشمسية بمحطات النقوش الصخرية ببلدية بربي بالقرب من بلدية تاغيت وهذا بهدف تطوير السياحة و حمايتها، حسب ذات المنتخب .

كما تهدف عمليات تأهيل الطرقات و المسارات المؤدية إلى مختلف المواقع الطبيعية الأخرى بالمنطقة الى تنميتها سياحيا وذلك ضمن المخطط البلدي للتنمية، وفق ذات المتحدث.

ويهدف التطوير السياحي لهذه المواقع على غرار بساتين النخيل بتاغيت إلى تعزيز الوجهة السياحية للساورة و المساهمة في التنمية الإقتصادية المحلية.

للإشارة, فقد سجل تدفق زهاء 40.000 سائحا على الساورة سيما منها منطقة تاغيت خلال موسم السياحة الصحراوية المنصرم ، والذين استقبلتهم مرافق الإيواء و الهياكل الفندقية على غرار الفندق العمومي "الساورة" و مؤسسة فندقية مماثلة تابع للخواص بطاقة استيعاب تزيد عن 500 سرير.