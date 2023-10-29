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رئيس الجمهورية يدشن ملحقة كلية الطب بجامعة الجلفة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 17:23     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا
رئيس الجمهورية يدشن ملحقة كلية الطب بجامعة الجلفة

الجلفة - أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على تدشين ملحقة كلية الطب بولاية الجلفة، التابعة لكلية الطب بجامعة الجزائر 1، و ذلك خلال زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها لهذه الولاية.

ولدى تدشينه لهذه المنشأة العلمية، استمع الرئيس لشروحات وافية، بحضور الطلبة، حول هذا التخصص الذي أدرج لأول مرة في جامعة الجلفة و الذي لقي استحسانا من نخبة الولاية.

ويشكل إدراج تخصص الطب بجامعة "زيان عاشور" مع الدخول الجامعي الجديد لموسم 2024/2023، مكسبا هاما لأبناء المنطقة والولايات المجاورة، في سياق تعزيز الخارطة التكوينية وترقية فروعها.

وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان، سجل بملحقة الطب بالجلفة التابعة لجامعة الجزائر، 188 طالبا من حاملي شهادة البكالوريا الجدد بتقدير جيد جيدا والذين أشادوا بتقريب التخصص وتوفير كل الظروف لأجل نجاعة هذا التكوين الجامعي النوعي.

ولقد أدرج تخصص الطب لأول مرة بجامعة "زيان عاشور" تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية لتصبح واقعا يلبي الرغبة الملحة لأبناء المنطقة لاسيما من النخبة و أولياء المتمدرسين، للاستفادة من هذا التخصص الذي ستكون له آثار جد إيجابية على واقع الصحة في المنطقة.

وإلى جانب تخصص الطب، افتتح بالجلفة تخصص البيطرة، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على الولاية بالنظر لطابعها الفلاحي والسهبي خاصة مع توسع المستثمرات الفلاحية وبلوغ الثروة الحيوانية أرقاما كبيرة، إذ فاقت الماشية بها ال 4 مليون رأس.

وسجل في تخصص البيطرة الذي يستمر مسار الدراسة به ست سنوات، نحو 102 طالب من حملة شهادة البكالوريا دورة 2023.

وعرفت الجامعة أيضا فتح تخصصات ذات صلة بحاجيات السوق المحلية، منها مهندس دولة في الإلكترو-تقني وفي الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق والعلوم الفلاحية والهندسة المدنية.

 

 

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 18:03
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رئيس الجمهورية يدشن ملحقة كلية الطب بجامعة الجلفة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 17:23     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا   شارك

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