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ذكرى أول نوفمبر 1954 : إقبال كبير للجمهور على المعرض التاريخي بتمنراست

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 17:17     الفئـة : جهـوي
ذكرى أول نوفمبر 1954 : إقبال كبير للجمهور على المعرض التاريخي بتمنراست

تمنراست - تشهد فعاليات المعرض التاريخي المنظم بولاية تمنراست بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 إقبالا كبيرا للجمهور من مختلف الفئات للتعرف عن قرب عن مختلف أجنحة هذه التظاهرة التاريخية التي تنظمها قيادة الناحية العسكرية السادسة ( ن-ع 6-تمنراست) .

وبالمناسبة أكد رئيس مكتب الحرب الإلكترونية بأركان الناحية العسكرية السادسة العقيد رحالي بدر وسام لدى إشرافه على انطلاق فعاليات هذا المعرض التاريخي نيابة عن قائد ذات الناحية أن تنظيم هذا الحدث يهدف إلى التعريف بصناع ملحمة أول نوفمبر 1954 المجيدة و التي كانت مفخرة لكل الجزائريين، وكذا التعريف بالبطولات التي قام بها سكان الجنوب خلال الثورة التحريرية المظفرة ، وإبراز دور الشخصيات التاريخية التي خاضت الكفاح المسلح ضد الإستعمار الفرنسي.

 ويعد تنظيم هذا المعرض التاريخي أيضا فرصة من خلال الأجنحة التي يتضمنها الإشادة بعظمة الثورة التحريرية المظفرة والإشادة بالبطولات و التضحيات الجسام من خلال التعريف بمختلف المحطات التاريخية البارزة التي ميزت المسار التاريخي الحافل لثورة التحرير المباركة ، كما أضاف ذات الضابط السامي.

وجرى حفل افتتاح المعرض التاريخي الذي تحتضنه دار الثقافة وسط مدينة تمنراست بحضور ممثلين عن العائلة الثورية و مختلف فعليات المجتمع المدني وتلاميذ المدارس من مختلف الأطوار التعليمية.

وقد استحسن الحضور تنظيم هذه الفعاليات التي تساهم في التعريف بالتاريخ الوطني و تعزيز الذاكرة الوطنية في أوساط الأجيال الناشئة.

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 17:51
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ذكرى أول نوفمبر 1954 : إقبال كبير للجمهور على المعرض التاريخي بتمنراست
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 17:17     الفئـة : جهـوي   شارك

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