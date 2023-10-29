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غرداية : توزيع حصة من التجهيزات لفائدة المتقاعدين المرضى

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 16:49     الفئـة : جهـوي

غرداية - جرى توزيع حصة من التجهيزات التي من شأنها تحسين ظروف التكفل والمرافقة على متقاعدين مرضى ممن يعانون من صعوبات حركية، حسب ما استفيد اليوم الأحد لدى المنظمين بولاية غرداية.

وتأتي هذه الإلتفاتة التضامنية التي نظمت بمبادرة من الصندوق الوطني للتقاعد بالتعاون مع جمعية "الضياء" الخيرية لقصر بونورة ، والديوان الوطني لأعضاء المعاقين الإصطناعية ولواحقها عقب الزيارات الطبية إلى منازل المتقاعدين المعنيين خلال شهر يوليو المنصرم والتي قامت بها فرق متعددة الإختصاصات التي تتشكل من أطباء متطوعين وأعوان من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء والمساعدة الإجتماعية لدى الصندوق الوطني للتقاعد وأعضاء من جمعيات المتقاعدين والمعاقين ، مثلما أوضح رئيس جمعية "الضياء" الخيرية محمد داودي . 

وسمحت تلك الزيارات الطبية بالإطلاع على الوضعية الصحية لهذه الفئة من السكان وحاجياتهم بخصوص التكفل بهم ، مثلما شرح ذات المتحدث. 

وتم في هذا الصدد توزيع أكثر من عشرين كرسيا متحركا وست (6) أسرة طبية وأربعة (4) مشايات وعصي السير وعكازات مكيفة مع الوضعية الصحية للمريض وتلبي حاجيات المستفيدين ، كما جرى توضيحه .

وأشاد أعضاء جمعية "الضياء" الخيرية والمتقاعدين المستفيدين بمبادرة الصندوق الوطني للتقاعد لما يقدمه من خدمات كبيرة للتكفل بالمتقاعدين، "وما حققه من ''قفزة نوعية'' بخصوص تحسين الخدمات الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع ولذوي الحقوق " مع العلم ان الصندوق ينظم دوريا زيارات طبية إلى منازل المتقاعدين عبر المساعدة الإجتماعية للإطلاع على وضعيتهم الصحية وتقديم لهم  المساعدة وضمان الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية اللازمة.

 

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غرداية : توزيع حصة من التجهيزات لفائدة المتقاعدين المرضى
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 16:49     الفئـة : جهـوي   شارك

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