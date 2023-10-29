إن صالح: وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يعاين واقع الفلاحة بالولاية

ان صالح - عاين وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وضعية قطاع الفلاحة بولاية إن صالح، وذلك بهدف الاطلاع على القدرات التي يتوفر عليها القطاع وحصر الصعوبات التي تعترض سبل النهوض به في هذه الولاية الفتية، كما علم اليوم الأحد من أعضاء الوفد.

وفي هذا الصدد أوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تفياني وحيد وممثل الوفد لـوأج أن هذه الزيارة إلى ولاية إن صالح تأتي تنفيذا لتعليمات وزير القطاع بغرض الوقوف على بعض الإشكالات العالقة ومن بينها مسألة تخزين الحبوب والبقول الجافة وتسوية وضعية الملفات العقارية لبعض الفلاحين الذين تمكنوا من الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية، إلى جانب دراسة وإحصاء قدرات العقار الفلاحي المؤهل للاستثمار على مستوى ولاية إن صالح.

وأشار السيد تفياني أن الخرجات الميدانية التي قام بها أعضاء الوفد رفقة السلطات الولائية والمنتخبين وكذا الفاعلين بالقطاع الفلاحي ستسمح بوضع خارطة طريق لكيفية معالجة الملفات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة على أرض الواقع.

ويتوخى من هذه الزيارة الميدانية لوفد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بحث فرص ترقية الاستثمار الواعدة في الميدان الفلاحي والتي تتطلب دراسة حقيقية للمناطق الصالحة للاستثمار الفلاحي وذات مردودية فعلية سواء ما تعلق بالفلاحة الاستراتيجية أو الاستثمار في جميع الشعب الأخرى حسب الإمكانيات المتوفرة بهدف تجسيد تطلعات الوزارة بخصوص استحداث أكبر مساحة زراعية صالحة للاستثمار الفلاحي بولاية إن صالح، وفق ذات المتحدث.

وأجمع الوفد على التجاوب الكبير الذي لمسه لدى السلطات الولائية والفاعلين بقطاع الفلاحة بخصوص تطابق وجهات النظر حول الحلول المقترحة لبعض الإشكالات العالقة.

وعقد بمناسبة هذه الزيارة الميدانية للوفد لقاء موسعا بإشراف والي ولاية إن صالح عبد القادر بن جيمة ضم جميع المصالح والهيئات ذات الصلة بقطاع الفلاحة والذي خصص لدراسة وضعية القطاع على مستوى الولاية.

وللإشارة فإن هذا الوفد الذي أوفدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والذي أنهى زيارته هذا اليوم إلى ولاية إن صالح يتكون من المفتش العام للديوان الوطني للحبوب ومدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا المدير المكلف بالإنتاج وضبط الشعب الزراعية ومسؤولين آخرين.