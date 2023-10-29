مشاريع السكك الحديدية بالجلفة، رافد تنموي متكامل بأبعاد اجتماعية و اقتصادية

الجلفة -تمثل مشاريع خطوط السكة الحديدية التي أنجزت بولاية الجلفة التي أشرف على تدشين خطها الرابط بين بوغزول (المدية)-الجلفة-الأغواط اليوم الأحد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رافدا حقيقيا ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية، نظرا للموقع الإستراتيجي لهذه الولاية السهبية التي تتوسط البلاد ولدورها في ربط المدن بالمناطق النائية.

وتأتي مشاريع السكك الحديدية المنتهية أشغالها، في طليعة مشاريع البنى التحتية بهذه الولاية التي أضحت واقعا ملموسا ترسم معالمها المنشآت الكبرى المنجزة، وتشكل فرصة حقيقية لربط هذه الولاية من شمالها إلى جنوبها، كون الخط الإختراقي المسيلة- تيسمسيلت يمر عبر أربع بلديات بهذه الولاية.

وحسب مديرية النقل بالجلفة، يقدر طول هذه الخطوط المنجزة بسواعد جزائرية بحتة، تحت إشراف مؤسسات وطنية لها صيتها في هذه المشاريع الكبرى، ب321 كيلومترا، ستسمح للولاية للعبور إلى مرحلة جديدة تحقق فيها رؤية تنموية مستدامة.

وقد جرى مد ثلاث خطوط للسكك الحديدية بالجلفة، أولها الخط الإختراقي العابر لهذه الولاية والذي يربط ولايتي تيسمسيلت والمسيلة على مسافة 290 كيلومتر ويمر على أربع بلديات بالجلفة ويتضمن ثلاث محطات لنقل المسافرين تم وضعها حيز الخدمة في ديسمبر 2022.

وتتمثل مشاريع خطوط السكك الحديدية الأخرى في الخط الرابط بين الجلفة وبوغزول (المدية) على مسافة 140 كيلومتر وكذا الخط الذي يربطها بولاية الأغواط على مسافة 110 كيلومتر، إلى جانب محطة للمسافرين تتوسط هذين الخطين، انجزت بمعايير ومقاييس عصرية عالية.

وقال المدير المركزي والمكلف بالإعلام لدى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجازات استثمارات السكك الحديدية، عبد القادر مزار، في تصريح ل /وأج، أن "المشاريع المنجزة بولاية الجلفة تترجم، ببعدها الاستراتيجي، الإرادة القوية للدولة في تعزيز الشبكة عبر عدد من المناطق المحورية لتعزيز رؤية اقتصادية بنظرة طويلة الأمد".

وأكد أن خطوط السكك الحديدية التي حظيت بها الولاية تعد "مكاسب جد هامة"، يتقدمها الخط الاختراقي بوغزول-الجلفة وخط الجلفة-الأغواط، كما أنها تترجم "الإرادة القوية للدولة في تعزيز الشبكة عبر عدد من المناطق المحورية، لتعزيز رؤية اقتصادية طويلة الأمد."

وتشكل المحطة المزدوجة للنقل بالسكك الحديدية (للمسافرين والبضائع) التي أنجزت بتصاميم هندسية ذات مقاييس عالمية جنوب المدينة، مكسبا تنمويا بإمتياز بالنظر لموقعها الإستراتيجي، تم فيها مراعاة قربها من محور الطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم واحد ومواكبة التوسع العمراني على المديين القريب والبعيد، استنادا للمديرية المحلية للنقل.

وأنجزت المحطة المختلطة على مساحة مبنية ناهزت الهكتارين وفضاء للتخزين والشحن على مساحة تقدر ب 3.8 هكتار، فيما تقدر طاقة استيعاب حظيرتها 91 مركبة.

وبالنظر للمساحة التي أنجزت عليها في قلب حزام غابي، سيصبح لها دور كبير في ضمان مرونة لنقل البضائع وتخزينها وكذا في حركية المسافرين في وجهتي الأغواط جنوبا وعين وسارة وبوغزول (المدية)، كما أوضحت المديرية.

وتتضمن خطوط السكك الحديدية ستة محطات عبر ولاية الجلفة تضمن تنقل 300 مسافر يوميا بكل محطة، عبر ست قطارات تناهز قدرة استيعاب القطار الواحد 380 مسافرا.

وتقدر سعة تخزين البضائع بكل محطة من المحطات المختلطة الثلاث التي تم إنجازها على طول الخط بوغزول-الجلفة-الاغواط، 58.300 متر مربع.

كما يتم شحن البضائع على نفس المسار بحمولة يومية تناهز 6400 طن، وتوفر المحطات المختلطة التي سيكون لها دورا كبيرا في تقريب المسافات بين الولايات، فضاء لتخزين الحاويات بسعة 5500 وحدة.