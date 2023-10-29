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جيجل : الشركة الجزائرية-القطرية للصلب تتحصل على شهادة إعتماد منتجات حديد التسليح

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 14:00     الفئـة : جهـوي

جيجل - تمكنت الشركة الجزائرية-القطرية للصلب (AQS) ببلارة بجيجل من الحصول على شهادة إعتماد منتجات حديد التسليح بدول البلطيق ''KIWA"، حسبما علم يوم الأحد من مديرية الإعلام بذات الشركة.

و أوضح ذات المصدر, في تصريح ل /وأج, أن شهادة المطابقة المقدمة من قبل هيئة الاعتماد الدولية "KIWA" للشركة الجزائرية-القطرية للصلب سيمكنها من تسويق حديد التسليح في أسواق دول إستونيا، لاتفيا و ليتوانيا وبالتالي "ولوج أسواق جديدة تعتبر واحدة من أكثر الأسواق صعوبة من حيث متطلبات الجودة والتسويق".

و أضاف ذات المصدر أن حصول الشركة الجزائرية-القطرية للصلب على هذه "الشهادة المرموقة" يعد تأكيدا على إنجازاتها المتميزة هذه السنة وهو ما يعكس, كما قال, النهج التجاري الاستراتيجي المحترف لإدارة الشركة, لافتا إلى أن هذا الإنجاز هو "نتيجة التفاني الذي تضعه الشركة في تحقيق أعلى المعايير من حيث الأداء الصناعي والجودة وكذا الأداء التجاري والتسويقي الذي جعل منها أحد أهم رواد صناعة الحديد والصلب في العالم".

و تعتبر الهيئة الدولية للاعتماد "KIWA" من أبرز الهيئات العالمية في مجال اختبارات ومراقبة الجودة حيث تمنح هذه الشهادة المرموقة للشركات التي تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي وتتوافق مع القوانين واللوائح المحلية فيما يخص جودة المنتجات, وفق ما ذكره ذات المصدر الذي أبرز ان هذه الشهادة تضاف إلى رصيد الشهادات الدولية والعالمية التي تحصلت عليه الشركة على غرار شهادة نظم الإدارة المتكاملة للجودة ISO و شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية "CARES UK" و شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح الخاص ببولونيا في أغسطس الماضي والذي مكنها من ولوج أسواق أوربا الشرقية.

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 14:03
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جيجل : الشركة الجزائرية-القطرية للصلب تتحصل على شهادة إعتماد منتجات حديد التسليح
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 14:00     الفئـة : جهـوي   شارك

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