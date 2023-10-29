جيجل : الشركة الجزائرية-القطرية للصلب تتحصل على شهادة إعتماد منتجات حديد التسليح

و أوضح ذات المصدر, في تصريح ل /وأج, أن شهادة المطابقة المقدمة من قبل هيئة الاعتماد الدولية "KIWA" للشركة الجزائرية-القطرية للصلب سيمكنها من تسويق حديد التسليح في أسواق دول إستونيا، لاتفيا و ليتوانيا وبالتالي "ولوج أسواق جديدة تعتبر واحدة من أكثر الأسواق صعوبة من حيث متطلبات الجودة والتسويق".

و أضاف ذات المصدر أن حصول الشركة الجزائرية-القطرية للصلب على هذه "الشهادة المرموقة" يعد تأكيدا على إنجازاتها المتميزة هذه السنة وهو ما يعكس, كما قال, النهج التجاري الاستراتيجي المحترف لإدارة الشركة, لافتا إلى أن هذا الإنجاز هو "نتيجة التفاني الذي تضعه الشركة في تحقيق أعلى المعايير من حيث الأداء الصناعي والجودة وكذا الأداء التجاري والتسويقي الذي جعل منها أحد أهم رواد صناعة الحديد والصلب في العالم".