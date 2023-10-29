سطيف : التأكيد على أهمية ترقية السياحة الحموية بالجزائر

و قد خرج المشاركون في هذا المنتدى الدولي الذي احتضنته قاعة "الدوم" بالمركز التجاري بارك مول و حضره وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش و العديد من الشركاء و الخبراء في المجال من داخل و خارج الوطن و سفراء كل من المملكة العربية السعودية وكرواتيا وبلغاريا وممثلين عن سفارات مصر وتركيا والأردن وجمهورية التشيك بسلسلة من التوصيات انبثقت عن أشغال ورشتي "الموارد الحموية في الجزائر و فرص الاستثمار في المجال الحموي" و "تطوير و توحيد الممارسات الحموية بالمحطات الحموية و مراكز العلاج بمياه البحر".

و جاء في أبرز التوصيات ضرورة التثمين و الاستغلال العقلاني للمياه الحموية و حماية المنابع الحموية بتحديد محيط الحماية بكل موقع" و ضرورة توافق مدة عقد الامتياز مع العقد الموجه للاستثمار الحموي و مدة عقد الامتياز لاستغلال المياه الحموية بالنسبة للحمامات التقليدية الموجهة للاستثمار و المندرجة ضمن برنامج الحكومة قصد عصرنة 34 حماما تقليديا عبر 18 ولاية و التنسيق الدائم بين مصالح وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و السلطات المحلية لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في المجال الحموي.

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كما تضمنت التوصيات التي خرج بها هذا المنتدى الدولي الذي دام يوما واحدا ضرورة العمل على عصرنة المؤسسات الحموية المستغلة و طرق استغلال المياه الحموية ما بين السياحة العلاجية و السياحة الترفيهية و ترقية المنتوج الحموي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تكوين و تثمين المورد البشري باعتباره قلب عصرنة هذا النشاط.

و من بين أهم التوصيات كذلك اقتراح إعداد مدونة خاصة بالمهن الحموية و تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسات الحموية و إنشاء هيئة مكلفة بالحمامات المعدنية و العلاج بمياه البحر و تثمين الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال تسيير المؤسسات الحموية و تعزيز عملية عصرنة التجهيزات و صيانتها.