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المعرض الوطني للصناعات التقليدية : أكثر من 70 حرفي وحرفية في الموعد ببسكرة

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 16:18     الفئـة : جهـوي
المعرض الوطني للصناعات التقليدية : أكثر من 70 حرفي وحرفية في الموعد ببسكرة

بسكرة ـ يشارك أكثر من 70 حرفي وحرفية من مختلف أرجاء الوطن في فعاليات المعرض الوطني للصناعة التقليدية التي إنطلقت يوم السبت بدار الصناعة التقليدية والحرف ببسكرة.

و تضم أجنحة العرض الموزعة عبر أروقة غرفة الصناعة التقليدية وداخل الخيم التي نصبت بالمناسبة في الفضاءات الخارجية للغرفة تشكيلات من المنتجات الحرفية التي تتنوع بين الصناعات النسيجية التقليدية والفخارية والفضية والنحاسية إلى جانب الهدايا والتحف الفنية.

كما تعرض في إطار هذه التظاهرة الاقتصادية منتجات غذائية تختص بها ولاية بسكرة كالتمور بأنواعها ومشتقاتها إضافة إلى منتجات تميز مناطق أخرى من الوطن كزيت الزيتون والعسل و كذا تشكيلات متنوعة من الحلويات التقليدية.

و سيتيح هذا المعرض الفرصة للزوار للاطلاع على إبداعات الحرفيين الذين أنتجوا تحفا من مختلف المصادر خاصة الخشب والخزف والفخار و كذا بقايا المواد المسترجعة التي تمت معالجتها و أعيد تصنيعها على شكل هدايا ومواد تزيينية على وجع الخصوص.

و صرح مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة يوسف سي العابدي لوأج على هامش افتتاح المعرض أن "هذه التظاهرة التي تعرض فيها العشرات من القطع الحرفية تمثل فرصة لكل الحرفيين ومن بينهم حاملي المشاريع الجدد و النساء الماكثات بالبيت للترويج لمنتجاتهم كما تتيح الفرصة للزوار و أصحاب المؤسسات السياحية لشراء المنتج الحرفي مباشرة من المنتج".

و ينظم هذا الصالون الوطني الذي سيستمر إلى غاية 11 نوفمبر المقبل بمبادرة من غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة بالتنسيق مع المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية وعدد من الجمعيات المحلية، وفقا للمنظمين.

آخر تعديل على السبت, 28 أكتوير 2023 18:37
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المعرض الوطني للصناعات التقليدية : أكثر من 70 حرفي وحرفية في الموعد ببسكرة
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 16:18     الفئـة : جهـوي   شارك

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