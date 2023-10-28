وهران: افتتاح الطبعة الثانية لأيام الطفل للتعليم التفاعلي "خطوتك"

وهران - افتتحت اليوم السبت بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران فعاليات الطبعة الثانية لأيام الطفل للتعليم التفاعلي "خطوتك".

وتخصص هذه التظاهرة لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي حيث سيستفيدون بالمناسبة بمعية أوليائهم من ورشات ونشاطات بيداغوجية ومساحات تعليمية وفضاءات استكشاف تقدم فيها ورشات تعليمية مبتكرة مجانا.

ويشمل برنامج هذه الطبعة، المنظمة على مدار ستة أيام من طرف الوكالة "وين ادفانست" بالتعاون مع المديرية المحلية للتربية الوطنية، سبعة مواضيع صممت على شكل قرى بيداغوجية. ويتعلق الأمر بالصحة والرياضة والبيئة والتغذية الصحية والمهن المستقبلية والفنون والإبداع والأمومة والطفولة.

وأبرز المكلف بتنظيم هذا الحدث زكي صوفي في تصريح لوأج بأن الهدف من هذه التظاهرة يكمن في تحفيز الأطفال على التعلم أكثر وتجريب طرق جديدة ومتطورة في التعليم على غرار التعليم التفاعلي من خلال اقتراح مجموعة من الورشات وكذا إبراز قيم تفيد الأطفال في الحياة اليومية وفي المستقبل.

كما تتميز الطبعة الثانية لأيام الطفل للتعليم التفاعلي "خطوتك" –يضيف نفس المتحدث- بإضافة ورشتين جديدتين وفتح مجال لفئات عمرية تتراوح ما بين 3 سنوات و13 سنة وكذا مجانية الدخول بالنسبة للمؤسسات التربوية والطفولة المسعفة ودار الأيتام ومرضى السرطان والكشافة الاسلامية الجزائرية.

وستنظم على هامش هذه التظاهرة أيضا محاضرات وندوات لفائدة أولياء التلاميذ تتناول سبل وآليات التربية الحسنة ومواضيع أخرى في نفس الاختصاص.

للتذكير تتكفل وكالة "وين ادفانست" المنظمة لهذا الحدث -وفق السيد صوفي - بإقامة سلسلة من النشاطات التربوية لفائدة التلاميذ بالتنسيق مع مديرية التربية الوطنية حيث تعكف سنويا على تنظيم صالونين الأول خاص بالطالب والثاني يخص أيام الطفل للتعليم التفاعلي "خطوتك".