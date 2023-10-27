ولاية سطيف "حلقة قوية" في تعزيز التنمية السياحية

سطيف - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الجمعة بسطيف بأن هذه الولاية رائدة في المجال السياحي و تعد "حلقة قوية" في تعزيز التنمية السياحية.

وأوضح الوزير عقب تدشينه لفندق بايزيد (4 نجوم) لأحد المستثمرين الخواص في مستهل زيارة عمل و تفقد شرع فيها إلى ولاية سطيف تدوم يومين، بأن إمكانات ولاية سطيف السياحية جعلت منها "حلقة قوية في تعزيز التنمية السياحية بشكل عام".

وأضاف السيد ديدوش بأن ما تحوزه هذه الولاية من مرافق في المجال والمتمثلة في 90 وحدة فندقية بقدرة 7 آلاف سرير و 45 مشروعا فندقيا في طور الإنجاز "سيجعلنا نتفاءل بآفاق واعدة من شأنها تعزيز الحظيرة الفندقية المحلية والوطنية واستحداث مناصب شغل و بعث تنافسية بين هذه المرافق من شأنها المساهمة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية".

وأشار الوزير إلى أن الهدف من اختيار ولاية سطيف لاحتضان المنتدى الدولي للسياحة الحموية المقرر غدا السبت هو "الترويج لهذا المنتوج السياحي و ما تحوزه الولاية من مؤهلات في هذا المجال و كذلك من أجل مساعدة من يريد الاستثمار في السياحة الحموية".

كما أضاف بأن دائرته الوزارية عمدت إلى استضافة في المنتدى مختصين من عدة دول على غرار المجر و الأرٍدن و المملكة العربية السعودية و مصر لديهم خبرة في تسيير المرافق الحموية للاستفادة من خبراتهم في المجال و عرض فرص الاستثمار المتاحة و الخروج بتوصيات من شأنها الترويج أكثر لهذا المنتوج.

وأكد السيد ديدوش وفرة العقار المخصص للاستثمار السياحي، مضيفا بأن قطاع السياحة "يحوز على حظيرة تتكون من 249 منطقة توسع سياحي نصف منها مصادق على تهيئته و هي في متناول كل مستثمر يرغب في إنجاز مرافق سياحية و أن الأبواب مفتوحة أمام كل المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب".

ويواصل وزير السياحة و الصناعة التقليدية زيارته إلى ولاية سطيف مساء اليوم الجمعة بتفقده عديد المؤسسات و المشاريع التابعة لقطاعه على غرار وضع حجر الأساس لمشروع استحداث المحطة الحموية "النسيم" بمدينة حمام السخنة، قبل إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للسياحة الحموية بالمركز التجاري و الترفيهي "بارك مول" بمشاركة 30 عارضا (12 حرفيا في مجال الصناعة التقليدية و 18 محطة حموية من مختلف ولايات الوطن).

كما سيشرف الوزير يوم غد على افتتاح المنتدى الدولي حول السياحة الحموية بالمركز التجاري و الترفيهي "بارك مول" بعاصمة الولاية بمشاركة خبراء و باحثين من الجزائر و آخرين من الخارج و ذلك بهدف ترقية السياحة الحموية التي تزخر بها الجزائر عامة وسطيف خاصة والترويج للمؤهلات التي تمتلكها البلاد قصد استقطاب سياح و مستثمرين في هذا المجال.