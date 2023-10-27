سطيف: السيد ديدوش يعاين مشاريع سياحية بالولاية

سطيف- شرع وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الجمعة في زيارة عمل وتفقد الى سطيف تدوم يومين استهلها بتدشين فندق بايزيد بحي قصرية بعاصمة الولاية.

وحسب الشروحات المقدمة للوزير الذي كان مرفوقا بوالي سطيف، مصطفى ليماني، فان هذا الفندق من 4 نجوم يتوفر على 80 غرفة و 13 جناحا خاصا بطاقة استيعاب تقدر ب 280 سرير. و يوفر المرفق 80 منصب شغل مباشر كما يحتوي على مختلف المرافق والمتطلبات العصرية حيث يعد إضافة للحظيرة الفندقية للولاية باعتبارها تشهد حركية كبيرة وتوافدا من مختلف الولايات، مما سيساهم في ترقية السياحة الداخلية.

وعاين الوزير بالمناسبة مشروع إنجاز مؤسسة فندقية ''غولدن روز'' تابعة للقطاع الخاص رصد لانجازها مبلغ 1،65 مليار دج وستنجز بمقاييس عالمية. و يتوفر الفندق على 100 غرفة بطاقة استيعاب 231 سرير كما سيخلق خلال دخوله حيز الخدمة في أبريل 2024 تسعون منصب شغل.

وتأتي زيارة وزير السياحة والصناعة التقليدية إلى سطيف في إطار احتضان هذه الولاية غدا السبت للمنتدى الدولي للسياحة الحموية والذي سيعرف مشاركة خبراء وباحثين وطنيين وأجانب وهذا لترقية السياحة الحموية التي تزخر بها الجزائر عامة وسطيف خاصة والترويج للمؤهلات التي تمتلكها البلاد قصد استقطاب السياح والمستثمرين في هذا المجال.