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ضرورة تعميم تعاونيات تجميع الإنتاج لترقية حجم الصادرات

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 18:34     الفئـة : جهـوي
ضرورة تعميم تعاونيات تجميع الإنتاج لترقية حجم الصادرات

 

بسكرة - أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الخميس من بلدية مزيرعة (60 كلم شرق بسكرة) على ضرورة تعميم تعاونيات تجميع الإنتاج لأجل ترقية حجم الصادرات الوطنية.

و أوضح الوزير, لدى وقوفه على نموذج لتعاونية تجميع المنتجات الزراعية و تصديرها بمستثمرة فلاحية تابعة لأحد الخواص في إطار زيارة عمل و تفقد لبسكرة, أنه "يجب تعميم نماذج التعاونيات في كل مجالات الإنتاج لاسيما الحبوب و البقول الجافة و الخضر و الفواكه", مبرزا الحاجة الماسة لهذه التعاونيات التي, كما قال, "ستقضي على الوسطاء و تعمل كحلقة هامة خاصة في مجال التصدير".

و أبرز السيد زيتوني أن الفلاح لا يعنى بالتسويق و إنما ترتكز مهمته الأساسية على الإنتاج و توفير كميات أكبر من مختلف المحاصيل، في حين تضطلع التعاونيات بمهمة جمع هذه المنتجات و تحضيرها للتصدير عبر استخدام شبكة من التجهيزات عالية الجودة لتوضيبها و تعليبها و إدخالها إلى الأسواق العالمية.

و في ذات السياق, أشار السيد زيتوني إلى أنه "لا يمكن الحديث عن التصدير إلا في ظل وجود حركة اقتصادية نشيطة و إنتاج وفير يغطي مختلف احتياجات السوق الوطنية و يسمح بغزو الأسواق العالمية"، مفيدا بأن "كل الجهود منصبة حاليا على تحدي رفع حجم الصادرات خارج المحروقات و بشكل خاص في القطاع الفلاحي".

كما لفت الوزير إلى أن السياسة الرامية إلى ترقية المنتج الوطني و الزراعي بصفة خاصة تتطلب تدخل عدة قطاعات منها التعليم العالي و البحث العلمي لإنجاز بحوث تتعلق بإنتاج "علامات مسجلة" باسم الجزائر في الحبوب و الفواكه، مثلما هو الحال بالنسبة لدقلة نور.

و تتواصل زيارة الوزير إلى ولاية بسكرة بمعاينة شركة لتوضيب و تصدير التمور تابعة لأحد الخواص ببلدية طولقة، و مصنع لإنتاج الإسمنت ببلدية جمورة. كما سيعقد لقاء مع الفاعلين في مجال إنتاج و تصدير التمور.

آخر تعديل على الخميس, 26 أكتوير 2023 18:39
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ضرورة تعميم تعاونيات تجميع الإنتاج لترقية حجم الصادرات
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 18:34     الفئـة : جهـوي   شارك

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