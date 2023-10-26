المحطة الجديدة لتحلية المياه بوهران ستغطي إحتياجات خمس ولايات

الجزائر- أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الخميس، أن محطة تحلية مياه البحر الجارية قيد الإنجاز حاليا بالرأس الأبيض بوهران، ستساهم في تحسين تزويد ساكنة الولاية وأربع ولايات أخرى بغرب البلاد.

و أوضح السيد عرقاب, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية جرت برئاسة شيخ بوشيخي, نائب رئيس المجلس, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, أن المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 الف م3 يوميا سيضاف الى كل من محطة المقطع (500 الف م3 يوميا) وكهرماء (90 الف م3 يوميا) قصد دعم تغطية حاجيات غرب البلاد من هذا المورد الحيوي.

و أضاف ردا على سؤالين للنائبين وحيد ال سيد الشيخ (حر) ومحمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) أنه من شأن هذه الوحدة الجديدة التي شرع في إنجازها في 2022 تأمين تزويد وتعزيز تموين المواطنين بالماء الشروب بولايات وهران ومعسكر وغليزان وعين تموشنت وتيارت.

و أكد عرقاب أن محطة المقطع التي تشتغل حاليا ب 80 بالمائة من طاقتها الفعلية تجرى بها اشغال إعادة تأهيل أطلقتها شركة سوناطراك ما سيسمح باستعادة قدراتها كاملة, وهذا في غضون العام المقبل. و حسب الوزير, تعرف أشغال انجاز محطة الرأس الأبيض نسبة تقدم ب 24 بالمائة "أي وفق ما هو مبرمج", على أن تسلم المنشأة بنهاية 2024.

و يندرج انجاز هذه المحطة "في إطار تعليمات رئيس الجمهورية, المتضمنة تحديد خمس ولايات ذات الاولوية, من أجل انشاء خمس محطات تحلية لمياه البحر بطاقة 300ألف م3 يوميا لكل منها", يؤكد الوزير. ويتعلق الامر بمحطة الجزائر غرب (فوكة), والطارف, وبومرداس, وبجاية ووهران (الرأس الابيض).

و تسجل على مستوى هذه المنشات "نسب تقدم متفاوتة, على أن يتم استلام كل هذه المحطات نهاية 2024 كما هو مسطر لها من قبل الحكومة".

و في رده على سؤال طرحه النائب مختار بوصبيع (حر) بخصوص التوظيف في سوناطراك وفروعها, أوضح الوزير ان عمليات التوظيف تكون حسب الحاجة ومن خلال الوكالة الوطنية للتشغيل.

و أكد في ذات الصدد أن "العقود التي تبرمها سوناطراك وفروعها تتضمن بنودا تلزمها باللجوء الى شركات المناولة الوطنية والمحلية, وذلك قصد تشجيع بروز المحتوى المحلي" وهو ما ينص عليه قانون المحروقات لسنة 2019. كما لفت السيد عرقاب إلى أن "سوناطراك كمؤسسة مواطنة, لم ولن تدخر جهدا للمساهمة في تطوير التشغيل وقدرات الادماج المهني للشباب طالبي العمل من خلال التمهين", مؤكدا من جانب اخر ان المجمع النفطي خصص سنة 2022 ميزانية لرعاية الأندية الرياضية بالجنوب فاقت 146 مليون دج لفائدة 263 ناديا من عشر ولايات.

و عن سؤال اخر طرحه النائب عبد الله عمار (حركة مجتمع السلم) حول المشاريع الطاقوية في غليزان, أكد الوزير أن هذه الولاية استفادت في السنوات الأخيرة من جملة من المشاريع على غرار استبدال وتقوية الخطوط الكهربائية ذات الضغط المتوسط وانجاز خطوط طوارئ للمدن الكبيرة وإنشاء محولات كهربائية ذات ضغط متوسط/منخفض.

و أضاف أن هذه العمليات سمحت بربط 185 ألف منزل ,حيث سجلت الولاية بذلك نسبة تغطية بالكهرباء تفوق 98 بالمائة.

من جهة أخرى, وعن التموين بالمنتجات النفطية والوقود أكد وزير الطاقة أن البرنامج الذي سطرته شركة نفطال يتضمن -علاوة على المحطات الثابتة- انجاز مشاريع محطات متنقلة للتزود بالوقود في مختلف مناطق البلاد وفق الاحتياجات المعبر عنها.

أما بخصوص سؤال طرحه النائب بلقاسم بن لمواز (حزب جبهة التحرير الوطني) حول محطات الخدمات, أكد السيد عرقاب استعداد القطاع لمرافقة المستثمرين الخواص الراغبين في إنشاء هذه المحطات, لاسيما في الولايات الجنوبية لتوفير المواد البترولية اللازمة للأنشطة الاقتصادية ولحاجيات الساكنة.