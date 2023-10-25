اليوم الوطني للشجرة : تنظيم حملات تشجير واسعة بجنوب البلاد

ورقلة - شهدت عدة ولايات بجنوب البلاد يوم الأربعاء تنظيم حملات تشجير واسعة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة (25 أكتوبر) تحت شعار "إعادة تشكيل الغابات، خطوة نحو مناخ أفضل ومستقبل أخضر".

فبولاية ورقلة أطلقت حملة غرس 800 شجيرة من مختلف الأصناف الغابية والنباتية التي تتكيف مع المناخ الصحراوي الجاف, على غرار الكاليتوس والتيكوما والدودونيا والواشنطونيا والكازوارينا والفلفل الكاذب, على مستوى الساحة العمومية المقابلة لمستشفى طب العيون الصداقة الجزائري-الكوبي وكذلك بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بمنطقة النشاطات بورقلة.

كما يرتقب غرس ما مجموعه 15.000 شجيرة من مختلف الأصناف عبر العديد من المؤسسات التربوية والأحياء والشوارع والفضاءات العمومية، تنفيذا لبرنامج التشجير لموسم الغرس 2024/2023، حسب محافظ الغابات جمال قصاص.

و بغرداية تم غرس أزيد من 1.000 شجيرة من شتى الأصناف، وذلك عبر مختلف المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما على مستوى "النوميرات"و "منطقة العلوم " بعاصمة الولاية، مثلما أوضح محافظ الغابات لولاية غرداية محمد الصالح لفضل.

و قد برمجت محافظة الغابات غرس ما يقارب 20.000 شجيرة غابية على غرار أكاسيا من مشتلة الغابات بغرداية ما بين 25 أكتوبر الجاري (اليوم الوطني للشجرة ) و 21 مارس المقبل (اليوم العالمي للغابات )، مثلما أشير إليه.

و بولاية بشار تم غرس ما لا يقل عن 1.000 شجيرة من مختلف الأصناف عبر عديد المؤسسات العمومية، كما ذكرت المكلفة بالاتصال بمحافظة الغابات خديجة بن شريف ، بينما تم غرس 240 شجيرة بالمربع الأخضر بقصر ''كوسام وبوزان'' ببلدية تيمي، بمشاركة مختلف الأسلاك الأمنية والهيئات النظامية والنوادي الخضراء والجمعيات البيئية.

و جرى بولاية تندوف تنظيم حملة تشجير على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بمشاركة محافظة الغابات والهلال الأحمر الجزائري والمنظمة الوطنية للمجتمع المدني.

و بولاية توقرت تم تنظيم حملة تشجير واسعة النطاق تستهدف غرس أكثر من 20.000 شجيرة من مختلف الأصناف، ضمن برنامج يمتد إلى غاية شهر مارس المقبل، حسب محافظة الغابات بالولاية.

و أشرفت السلطات الولائية على انطلاق هذه العملية تزامنا والاحتفال باليوم الوطني للشجرة من خلال غرس ألف شجيرة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 3 وبمناطق متفرقة على مستوى إقليم بلدية توقرت.

و بالمقابل، شهدت ولاية المغير تنظيم حملة تشجير بالحي الإداري الفاتح نوفمبر 1954، بمشاركة عدة قطاعات وفعاليات المجتمع المدني.

و بهذه المناسبة، تم بولاية إن صالح غرس أكثر من 200 شجيرة من مختلف الأصناف بالفضاءات العمومية، في حين عرفت الولاية المجاورة تمنراست تنظيم حملة تشجير انطلقت من المدخل الشرقي لعاصمة الولاية ومن المنتظر أن تشمل مختلف أحياء المدينة.