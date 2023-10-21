وهران: نجاح تجربة زراعة عباد الشمس

وهران -حققت تجربة زراعة عباد الشمس بالمزرعة النموذجية "سي الميلود" بوادي تليلات (جنوب ولاية وهران) نتائج جيدة بفضل المرافقة التقنية المقدمة للفلاحين و توفير كافة الوسائل الضرورية لإنجاح هذا النوع من النباتات الزيتية, حسب ما علم اليوم السبت لدى الغرفة الولائية للقطاع.

وقد حققت تجربة زراعة عباد الشمس التي تمت على مساحة تقدر ب 110 هكتار بالمزرعة النموذجية "سي الميلود" نجاحا حسب ما أبرزه ل /وأج رئيس غرفة الفلاحة لوهران، رزوقة سعيد على هامش يوم دراسي وتقني حول زراعة عباد الشمس المنظم بذات المزرعة.

وتمت هذه التجربة بولاية وهران على مساحة إجمالية تصل إلى 150 هكتار منها 110 هكتار بالمزرعة المذكورة التي شهدت اليوم عملية حصاد المنتوج بحضور جمع من الفلاحين من البلاد المنخرطين في البرنامج الوطني لزراعة عباد الشمس الذي أطلقته وزارة الفلاحة و التنمية الريفية كما أضاف السيد رزوقة.

ويعتبر هذا اللقاء التقني المنظم بالشراكة بين غرفة الفلاحة لولاية وهران و الشركة المختصة في الزراعات الإستراتيجية "فيتو بيو شام" من الجزائر العاصمة فرصة لتوعية الفلاحين بأهمية تطوير هذا النوع من الزراعات و تشجيعهم على توسيع المساحة المخصصة لها مثلما أشار إليه ذات المصدر .

ومن جهته يرى مدير شركة "فيتو بيو شام"، أحمد مردوخ ياسين أن زراعة عباد الشمس أعطت نتائج إيجابية كتجربة أولى على مستوى الوطن حيث وصل الإنتاج إلى 35 قنطارا في الهكتار الواحد مشيرا إلى أن شركته تبرم عقود مع الفلاح -في طار الفلاحة التعاقدية -لتوفر له البذرة و مبيدات الحشرات و الأعشاب و الطفيليات والأسمدة مع تقديم له المرافقة التقنية من البذر إلى الحصاد.

وتتكفل هذه الشركة باسترجاع بذور عباد الشمس من الفلاحين ثم يتم إرسالها إلى المتعامل الاقتصادي الذي يقوم بدوره بعملية استخلاص الزيوت.

و في هذا الإطار قدمت الشركة " فيتو بيو شام" عرضا حول عملية الحصاد و تنظيف المحصول لفائدة الفلاحين الحاضرين المنخرطين في برنامج زراعة عباد الشمس .

كما كان هذا اليوم الدراسي و التقني فرصة لهم لتبادل التجارب و الخبرات فيما بينهم لتحسين مردود عباد الشمس و توسيع المساحات و اكتساب تقنيات جديدة في هذا النوع من النباتات الزيتية الذي يسمح أيضا بتحسين خصوبة التربة و تزويدها بالمواد العضوية تعود بالفائدة عند زراعة الحبوب منها القمح على حد تعبير المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه, نغري شريف.