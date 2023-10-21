باتنة : إكتشاف و إسترجاع نقيشة بكتابة لوبية قديمة بتكوت

باتنة - تم إكتشاف واسترجاع نقيشة بكتابة لوبية (كتابة ليبية) قديمة ببلدية تكوت بولاية باتنة، حسبما أفاد به يوم السبت مدير الثقافة والفنون عبد الحق عامر برحو.



و صرح عبد الحق عامر برحو لوأج أن" هذا الإكتشاف الأثري الهام يتمثل في نقيشة حجرية تحتوي على أبجدية لوبية"، مشيرا الى أن "هذه النقيشة تم العثور عليها

بعد أشغال الحفر على مستوى أرض تابعة لأحد الخواص ببلدية تكوت الجبلية".



من جهته، أوضح رئيس مصلحة التراث الثقافي بذات المديرية عبد الرزاق بن سالم بأن "النقيشة الحجرية التي يبلغ طولها 65 سنتيمتر وعرضها حوالي 45 سنتيمتر هي

حسب المعلومات الأولية جنائزية ويعود تاريخها الى الفترة ما بين 5000 و 4000 سنة قبل الميلاد".



و أبرز المتحدث بأنه تم اكتشاف النقيشة -التي أطلق عليها اسم نقيشة بوعزيز نسبة الى مكتشفها وصاحب الأرض التي وجدت فيها ''بوعزيز نجاحي ''- بعد مهمة

استكشافية نظمتها المصلحة بالتنسيق مع مختصين في علم الآثار الى منطقة رأس أسرا أو ثقولت بآعالي تكوت اثر معلومات تفيد بوجود قطعة حجرية بكتابات قديمة .



و تم وفق ذات المختص، نقل النقيشة -التي هي في حالة حفظ جيدة- الى مكان آمن الى غاية القيام بالإجراءات اللازمة لنقلها الى احد المتاحف الوطنية نظرا لأهميتها الأثرية والتاريخية لعدم وجود متحف وطني هنا.



و يتوقع، استنادا لنفس المصدر، أن يزخر الموقع -الذي وجدت به هذه النقيشة ببلدية تكوت- بالعمارة الجنائزية التي تتمثل في القبور الدائرية من نوع تيميليس.