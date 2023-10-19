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هبوب رياح قوية في عدة ولايات من الوطن بداية من مساء اليوم الخميس

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 18:02     الفئـة : جهـوي
هبوب رياح قوية في عدة ولايات من الوطن بداية من مساء اليوم الخميس

الجزائر - ستشهد عدة ولايات من الوطن هبوب رياح قوية مصحوبة أحيانا بعواصف بداية من مساء اليوم الخميس إلى غاية يوم غد الجمعة, حسب نشرية خاصة أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتم وضع ولايات, تلمسان, عين تموشنت, وهران, مستغانم, الشلف, تيبازة, معسكر, سيدي بلعباس وغليزان في مستوى يقظة برتقالي من يوم الخميس على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة السادسة مساءا من يوم الجمعة, حيث ستهب الرياح, طيلة مدة صلاحية النشرية من جنوبية إلى جنوب غربية بسرعة تتراوح بين 60 و 70 كلم/سا وقد تتجاوز 80 كلم.

  كما تخص النشرية ولايات, البليدة, الجزائر العاصمة, بومرداس, شمال تيزي وزو, بجاية, جيجل وسكيكدة, حيث ستشهد هبوب رياح غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا قد تتجاوز أحيانا 80 كلم /سا وهذا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء من يوم غد الجمعة.

بالنسبة لولايات, المسيلة, بسكرة, باتنة, أولاد جلال والمغير, فان سرعة الرياح ستكون شمالية غربية و بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا قد تتجاوز أحيانا 80 كلم /سا مصحوبة بعواصف مصحوبة بتطاير الرمال من شأنها أن تحجب الرؤية وهذا ابتداء من منتصف نهار الجمعة والى غاية الساعة التاسعة من نفس اليوم.

وحسب نفس النشرية, فان هذه الرياح ستهب أيضا جنوبية غربية يوم الجمعة ابتداء من منتصف النهار والى غاية الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم, بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا قد تتجاوز أحيانا 80 كلم /سا مصحوبة بعواصف مصحوبة بتطاير الرمال من شأنها أن تحجب الرؤية على  كل من ولايات الوادي, توقرت, ورقلة, أدرار, ان صالح, تيميمون, المنيعة وغرداية.

كلـمات مفتـاحيــة :
هبوب رياح قوية في عدة ولايات من الوطن بداية من مساء اليوم الخميس
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 18:02     الفئـة : جهـوي   شارك

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