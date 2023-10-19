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مسيرة حاشدة بتيزي وزو تضامنا مع فلسطين

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 17:02     الفئـة : جهـوي
مسيرة حاشدة بتيزي وزو تضامنا مع فلسطين

تيزي وزو - شهدت مدينة تيزي وزو اليوم الخميس تنظيم مسيرة شعبية حاشدة دعما و تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الصهيوني الهمجي، بدعوة من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، وفق ما لاحظته "وأج "بعين المكان.

فقد امتلأت ساحة المتحف بوسط المدينة عاصمة جرجرة منذ الصباح بمئات المواطنين ومن أعضاء منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات المهنية  للتنديد ب "العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين" وتجديد دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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ورفرفت الألوان الوطنية إلى جانب ألوان فلسطين عاليا خلال هذه المسيرة التي شارك فيها أيضا المجاهدون وأبناء المجاهدين والشهداء وأرامل وبنات الشهداء وأعضاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وتلاميذ الزوايا و أفراد الكشافة الإسلامية الجزائرية.

كما شهدت هذه المسيرة الحاشدة حضور موظفين ومتطوعي الهلال الأحمر الجزائري وناشطين سياسيين وعدد كبير من المواطنين ، رجالا ونساء و أطفالا، قدموا من مختلف مناطق الولاية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وصدحت حناجر المتظاهرين بالأناشيد الثورية الجزائرية والفلسطينية عدة ساعات قبل انطلاق المسيرة لينطلق الموكب الذي ترأسه شاب على دراجة هوائية يحمل العلم الوطني، في حدود الساعة 11 صباحا اتجاه شارع العربي بن مهيدي، فيما سجل المربع الأول للمسيرة رفع العلمين الجزائري والفلسطيني جنبا إلى جنب للتذكير بدعم الجزائر التاريخي والثابت، شعبا ودولة، للقضية الفلسطينية.

كما حمل المشاركون في المسيرة لافتات تؤكد على مساندة فلسطين و وقف الإرهاب الصهيوني و "مع فلسطين، ظالمة أو مظلومة" و "قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس" و "فلسطين حرة" و "أوقفوا الإبادة في غزة" و"فلسطين للفلسطينيين".

واختتمت المسيرة رمزيا عند النصب التذكاري "الشمعة" المخلد لشهداء الولاية الثالثة التاريخية. وتم بالمناسبة وضع إكليل من الزهور تخليدا لذكرى شهداء الثورة الجزائرية، والضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا تحت رصاص أو قصف الكيان الصهيوني.

وعقب ذلك ، توالت كلمات المتدخلين للتنديد بالإبادة الصهيونية للفلسطينيين العزل والتذكير بمواقف الجزائر الثابتة والدائمة تجاه القضية الفلسطينية و التأكيد على دعم الجزائر وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.

 

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مسيرة حاشدة بتيزي وزو تضامنا مع فلسطين
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 17:02     الفئـة : جهـوي   شارك

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