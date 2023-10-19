مسيرات حاشدة بولايات غرب البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وهران - خرج عشرات الآلاف من المواطنين بولايات غرب الوطن اليوم الخميس على غرار باقي ولايات الوطن في مسيرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتنديدا بالعدوان الهمجي للكيان الصهيوني الغاشم وما يرتكبه من مجازر في حق الفلسطينيين العزل.

فبوهران توافد المواطنون من مختلف أحياء بلديات الولاية إلى ساحة أول نوفمبر 1954 بوسط المدينة رافعين الرايتين الوطنية والفلسطينية ومرددين شعارات لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

و قد حمل المشاركون في هذه المسيرة، التي شارك فيها ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية على غرار الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري وكذا المجتمع المدني، لافتات مساندة للشعب الفلسطيني منها "في غزة الصمود المجد والخلود شهداؤكم أسود" و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

إقرأ أيضا: مسيرات شعبية حاشدة بجنوب البلاد دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني

كما رددوا جملة من الشعارات على غرار "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله" و"يا للعار يا للعار غزة تحت الحصار" و"لا لقتل الأطفال والأبرياء" وغيرها.

وبعين تموشنت، عرفت المسيرة الشعبية الحاشدة التضامنية مع الشعب الفلسطيني مشاركة واسعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية حيث أبوا إلا أن يعبروا عن تضامنهم وتنديدهم بالمجازر الشنيعة المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم.

و قد رفع المشاركون الرايتين الجزائرية والفلسطينية مرددين شعارات تعبر عن تضامن ونصرة الشعب الجزائري للقضية الفلسطينية منها "فلسطين الشهداء" و"لبيك يا أقصى"، و منددة بالمجازر التي يقترفها العدو الصهيوني في حق الفلسطينيين العزل.

و قد عبر عدد من أفراد الجالية الفلسطينية المقيمين بولاية عين تموشنت في تصريحات لوأج عن امتنناهم للشعب الجزائري و افتخارهم بالجزائر التي بقيت وفية لمبادئها في نصرة الشعب الفلسطيني.

و بالبيض انطلقت المسيرة من محاذاة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الشهيد الرق الحاج" مرورا بكل من طريق آفلو وشارع النصر وشارع أول نوفمبر وصولا إلى دار الثقافة والفنون "محمد بخير" حيث رفع المشاركون الرايتين الوطنية و الفلسطينية ولافتات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والإبادة الجماعية المرتكبة في حق سكانه.

إقرأ أيضا: مسيرات تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني عبر ولايات الوسط

و ردد المواطنون سلسلة من الشعارات منها "غزة الصمود في قلب جزائر الشهداء" و"غزة رمز العزة" و"القدس عاصمة فلسطين الأبدية" وغيرها.

و بالنعامة تم تسجيل مشاركة كثيفة للمواطنين وتنظيمات مهنية وناشطين جمعويين قدموا من كافة البلديات رافعين العلم الفلسطيني ومنددين بالمجازر التي يقترفها الصهاينة في حق الأبرياء من أطفال و نساء و شيوخ.

و عبر مواطنون شاركوا في هذه المسيرة ل(وأج) عن استنكارهم للعمل الجبان و الإجرامي لجيش الكيان الصهيوني وطالبو بوقف العدوان مؤكدين على نصرتهم للقضية الفلسطينية.

و بسعيدة خرج المواطنون في مسيرة شعبية داعمة للقضية الفلسطينية و للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية من طرف الكيان الصهيوني.

كما شهدت المسيرة مشاركة مختلف التشكيلات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.

و أبرزت رئيسة الفرع الولائي للاتحاد العام للنساء الجزائريات، زازة علوي، أن "خروج النساء في هذه المسيرة جاء تضامنا مع إخواننا في فلسطين الذين يتعرضون لمجازر الابادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشعب الجزائري برمته يدعم الشعب الفلسطيني و يندد بالعدوان الهمجي و الجرائم المرتكبة ضد النساء و الأطفال والشيوخ العزل".

و بمستغانم استهلت مسيرة نصرة فلسطين بالوقوف دقيقة صمت بساحة الاستقلال قبل أن تجوب عديد شوارع عاصمة الولاية حيث رفع المشاركون القادمون من عدة بلديات شعارات "الجزائر فلسطين أخوة" و"لا لإبادة الشعب الفلسطيني" و"كلنا غزة" و"لا للعدوان الهمجي على المدنيين العزل" مستنكرين الجريمة الشنعاء المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني والتي طالت مستشفى المعمداني بغزة.

ولم تخلو المسيرة من الأناشيد الوطنية والعربية التي رددها المواطنون من مختلف الأعمار وأبرزها "فلسطين الشهداء" و"تحرير فلسطين" و"غزة عربية" و"لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله".

و بتلمسان، تجمعت حشود المواطنين بساحة الأمير عبد القادر بوسط المدينة متجهين نحو ساحة البريد المركزي ومقر الولاية مرددين شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتشجب المجازر والجرائم المرتكبة في حقه من طرف الكيان الصهيوني الغاشم.

ونفس الأجواء من التضامن شهدتها و لايات سيدي بلعباس وتيارت وغليزان حيث شارك الاف المواطنين في مسيرات حاشدة تنديدا بما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية يقترفها الكيان الصهيوني الغاشم ولمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان الهمجي.