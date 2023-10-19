وهران : مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وهران - خرج آلاف المواطنين بولاية وهران اليوم الخميس على غرار باقي ولايات الوطن في مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الهمجي لجيش الكيان الصهيوني الغاشم وما يرتكبه من مجازر في حق الفلسطينيين العزل.

وقد توافد المواطنون من مختلف أحياء عاصمة الولاية وبلدياتها إلى ساحة "أول نوفمبر 1954" بوسط المدينة رافعين الرايتين الوطنية والفلسطينية ومرددين شعارات لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقد حمل المشاركون في المسيرة, التي شارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات على غرار الكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري والمجتمع المدني, لافتات تتضمن شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتمجد تضحياته وصموده على غرار "في غزة الصمود المجد والخلود شهداؤكم أسود" و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

كما رددوا جملة من الشعارات على غرار "يا للعار يا للعار غزة تحت الحصار" و"لا لقتل الاطفال والأبرياء" وغيرها.

وتعالت حناجر المشاركين لا سيما الشباب منهم مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة خصوصا بعد الجريمة الشنعاء التي استهدفت مستشفى "المعمداني" الذي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.

وفي تصريح ل /وأج أشار رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بن موسى العربي الى حضور المتطوعين والمسعفين للمكتب الولائي في هذه المسيرة الحاشدة مع كل أطياف المجتمع المدني والأحزاب ومؤيدي القضية الفلسطينية تضامنا مع سكان غزة وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأطفال والنساء الأبرياء العزل, داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم.

من جهته أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوهران برادعي مبارك أن " الكيان الصهيوني قدم أبشع صورة للبشرية لما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية التي طالت خاصة الأطفال والنساء", لافتا إلى أن "مشاركة المكتب الولائي للجمعية في هذه المسيرة هو واجب ديني لنصرة المسلمين".