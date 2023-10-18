سوناطراك : زيارة عمل وتفقد للرئيس المدير العام إلى المديرية الجهوية للإنتاج حاسي الرمل

الجزائر - قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, اليوم الاربعاء, بزيارة عمل وتفقد إلى المديرية الجهوية للإنتاج بحاسي الرمل, قصد معاينة ومتابعة مشاريع أهم مكمن غاز في الجزائر, حسب بيان للمجمع العمومي.

وخلال هذه الزيارة الميدانية التي تعد الأولى له بعد تعينيه على رأس مجمع سوناطراك, استمع السيد حشيشي, إلى عرض مفصل تضمن أهم النتائج العملياتية المسجلة على مستوى المديرية الجهوية للإنتاج حاسي الرمل, التابعة لنشاط الاستكشاف والإنتاج, وكذا على حصيلة تنفيذ المشاريع المسجلة في المخطط التطويري.

كما وقف السيد حشيشي خلال زيارته رفقة وفد من الإطارات المسيرة للشركة, على ترتيبات إنجاز مشروع محطة ضغط "بوستينغ 3"- المرحلة الثانية, أين عاين مدى الالتزام بالآجال المحددة لإنجاز هذا المشروع الذي يأتي ليدعم قدرات ضغط وإنتاج الغاز الطبيعي لمكمن حاسي الرمل.

وبالمناسبة, أكد الرئيس المدير العام على "ضرورة التوجه نحو ديناميكية أكثر نجاعة لاستغلال حقول الإنتاج", كما ركز على "وجوب الاعتناء بالمورد البشري الذي يعد رأس المال الحقيقي للشركة", حسب البيان.