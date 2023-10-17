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اليوم الوطني للهجرة: وضع إنجازات حيز الاستغلال و إطلاق أشغال مشاريع بشرق البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 16:03     الفئـة : جهـوي
اليوم الوطني للهجرة: وضع إنجازات حيز الاستغلال و إطلاق أشغال مشاريع بشرق البلاد

قسنطينة - أحيت ولايات شرق البلاد اليوم الثلاثاء الذكرى الـ62 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بالترحم على أرواح الشهداء الطاهرة و وضع عدة إنجازات حيز الاستغلال و إطلاق أشغال إنجاز مشاريع تنموية أخرى.

فبقسنطينة، أشرف والي الولاية، عبد الخالق صيودة ببلدية أولاد رحمون على وضع حجر الاساس لمشروع إنجاز ملعب بلدي لكرة القدم و خزان مائي بنفس الجماعة المحلية، فيما تم بباتنة وضع حيز الاستغلال لعدة أقسام تربوية توسيعية و إطلاق أشغال إنجاز مشروعي تهيئة مسلكين الأول يربط بين الطريق الولائي رقم 54 بحي تنقارت و الآخر بين الطريق الوطني رقم 87 بالمجمع المدرسي "حي ميمون" ببلدية ثنية العابد.

كما تم وضع حيز الخدمة للطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 87 و منطقة "كرومة الصيد" ببلدية وادي الطاقة.

و بولاية سطيف، تم ببلدية عموشة التي احتضنت الاحتفالات المخلدة لهذه المحطة الهامة في تاريخ الثورة التحريرية تدشين الطريقين البلديين الرابطين بين مقر البلدية إلى قريتي "بوعمران" و "بوقراب"  و تنظيم ندوة تاريخية حول الذكرى و إقامة معرض تاريخي و آخر في الفنون التشكيلية بالإضافة إلى معرض لإبداعات الفتاة و النادي الأخضر.

كما تم بالمناسبة وضع حجز الأساس لمشروع إنجاز ثانوية تتسع لـ 800 مقعد و ذلك ببلدية تيزي نبشار.

و بولاية المسيلة أشرف و الي الولاية، نجم الدين طيار على دخول حيز الخدمة للربط بالكهرباء الحضرية لحي "الوئام" ببلدية سيدي عامر.

و بسكيكدة، احتضن قصر الثقافة مالك شبل بعاصمة الولاية معرضا تاريخيا خاصا بالمناسبة بمبادرة لمديرية المجاهدين و ذوي الحقوق بالتنسيق مع المتحف الجهوي للمجاهد العقيد علي كافي، بالإضافة إلى عرض شريط وثائقي حول أحداث 17 أكتوبر 1961 قبل تكريم عدد من مجاهدي الولاية.

و بأولاد جلال، ذكر مسؤول المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عبد الحليم شنوفي بمجازر17 أكتوبر 1961 التي لا يمكن نسيانها و ذهب ضحيتها مدنيون أبرياء جراء عمليات قمع دموية اقترفتها السلطات الأمنية الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين، وألقت بالعشرات منهم وهم أحياء في مياه نهر السين بباريس.

و في ميلة، أشرفت سلطات الولاية بالمناسبة على انطلاق قافلة طبية نحو المناطق النائية ببلدية أولاد اخلوف و ذلك بمبادرة للمكتب الولائي لجمعية كافل اليتيم، بالإضافة إلى إطلاق اسم الشهيد رابح بوكرسي على مدرسة جديدة بموقع 1860 سكنا ببلدية شلغوم العيد، وتكريم أسرة هذا الشهيد وكذا المجاهد زايدي جدير و أرملة الشهيد رابح بولعراس.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 16:09
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اليوم الوطني للهجرة: وضع إنجازات حيز الاستغلال و إطلاق أشغال مشاريع بشرق البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 16:03     الفئـة : جهـوي   شارك

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