الذكرى ال62 ليوم الهجرة : تظاهرات متنوعة وإطلاق مشاريع تنموية بولايات الجنوب

و بهذه المناسبة التاريخية الموسومة بشعار ''تخليد الذاكرة وتعزيز الانتماء''، توجهت السلطات المحلية المدنية والعسكرية لهذه الولايات رفقة الأسرة الثورية وممثلي المجتمع المدني إلى مقابر الشهداء حيث تم رفع العلم الوطني وتلاوة فاتحة الكتاب ووضع باقات من الزهور على النصب التذكارية لشهداء الثورة التحريرية المجيدة، قبل الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس.

فبولاية ورقلة تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز المجمع الرئيسي للصرف الصحي الرابط بين محطة الرفع والمستشفى العسكري إضافة إلى أشغال التهيئة الحضرية لحي العمورات والتجمعات السكنية المجاورة لثانوية الزياينة ببلدية الرويسات.

و بولاية أدرار تم وضع حيز الخدمة لشبكة التموين بالغاز الطبيعي لقصور ''غوزي'' و''تازايا'' و''تعطارت'' ببلدية تيمي المجاورة لعاصمة الولاية إلى جانب تنظيم ندوة تاريخية بالمكتبة العمومية للمطالعة تمحورت حول إسهامات المهاجرين الجزائريين في الثورة التحريرية المجيدة أطرها أساتذة جامعيونوباحثون.

و تميزت مظاهر إحياء هذه الذكرى التاريخية بولاية المنيعة بإعطاء إشارة انطلاق مشروع تعبيد طرقات حي 50 مسكن بعاصمة الولاية، ليتم بعدها الاستماع لمحاضرة تاريخية وقصيدة شعرية بالمناسبة بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الشعبي الولائي.

كما تم بذات المناسبة تسليم كراسي متحركة من مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي لفائدة مديرية الصحة وكذا تقديم شهادات لفائدة الثلاثة الأوائل المتحصلين على رخصة النقل بواسطة سيارات الأجرة عبر تراب الولاية.

و بولاية توقرت تميز برنامج إحياء هذه الذكرى التاريخية والتي أقيمت فعالياتها ببلدية النزلة بتنظيم معرض للصور التاريخية وإقامة مسابقات فكرية وعروض مسرحية وتنشيط محاضرات وندوات تاريخية تسلط الضوء على هذه المحطة التاريخية التي شهدت واحدة من أبشع المجازر المرتكبة في حق الشعب الجزائري من طرف آلة الاستعمار الفرنسي.

كما تضمنت فعاليات إحياء هذه المناسبة والتي أشرفت عليها السلطات الولائية تنظيم زيارات وتكريمات لعدد من المجاهدين والأسماء الثورية بالمنطقة.

و إحياء لهذه المناسبة الوطنية، جرى بولاية جانت بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد تنظيم محاضرة تاريخية حول مظاهرات المهاجرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بمتوسطة بن سبقاق أحمد بعاصمة الولاية، إضافة إلى تكريم الفائزين في عدة مسابقات ومنافسات رياضية محلية.

و بولاية تمنراست تضمن برنامج إحياء هذه الذكرى التاريخية، مراسم رفع العلم الوطني بساحة أول نوفمبر ووضع حجر الأساس للانطلاق في مشروع إعادة بناء مسجد الرحمة بحي قطع الواد.

و قد شهدت باقي ولايات جنوب الوطن نفس الأجواء تخليدا للذكرى الـ62 لليوم الوطني الهجرة.