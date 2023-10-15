وجاء في البيان أنه بعد الاستماع لعرض قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, "وافق مجلس الوزراء على استكمال إنجاز منفذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب".
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إنجاز منفذين يربطان معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب
أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 19:48 الفئـة : جهـوي
الجزائر - وافق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على استكمال إنجاز منفذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب, حسب بيان لمجلس الوزراء.
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