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مجلس الوزراء يوافق على استكمال إنجاز منفذين يربطان معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 19:48     الفئـة : جهـوي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إنجاز منفذين يربطان معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب

الجزائر - وافق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على استكمال إنجاز منفذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب, حسب بيان لمجلس الوزراء.

وجاء في البيان أنه بعد الاستماع لعرض قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, "وافق مجلس الوزراء على استكمال إنجاز منفذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب".

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مجلس الوزراء يوافق على استكمال إنجاز منفذين يربطان معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 19:48     الفئـة : جهـوي   شارك

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