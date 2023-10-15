الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جديدة لقوات الاحتلال المغربي بقطاع امكالة -

دستور 2020 ''قاعدة صلبة'' لتعزيز دولة القانون -

مجلس الوزراء يوافق على استكمال إنجاز منفذين يربطان معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب -

رئيس الجمهورية يشدد على إشراك الطاقات الشبابية في مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر -

رئيس الجمهورية يثمن توجه الجامعة لاستحداث تخصصات في التكوين والبحث العلمي حول الهيدروجين الأخضر -

رئيس الجمهورية: مشروع قانون المالية 2024 يجب أن يصون القدرة الشرائية للمواطنين -

رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تحقيق مزيد من الجودة والنوعية في التدفق والربط بالانترنت -

رئيس الجمهورية يأمر بضرورة استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

كأس الجزائر للسيدات للكرة الطائرة: جمعية ولاية بجاية و أولمبي تيشي ينشطان المباراة النهائية -

إدارة وتسيير الكوارث الكبرى: المدير العام للحماية المدنية يستقبل وفدا من رومانيا -

العدوان الصهيوني على قطاع غزة: تفاقم الوضع الانساني ومناشدات دولية بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات -

الجزائر-مصر (مباراة ودية): بعد مرور 13 سنة, الخضر يلتقون الفراعنة -

كرة القدم: الجزائر تحتضن كل المباريات الرسمية و الودية للمنتخب الفلسطيني -

شرق البلاد: زيادة معتبرة في عدد المستثمرات الفلاحية المربوطة بالشبكة الكهربائية -

الصحراء الغربية: الإعلان عن تكوين مجموعة لمتابعة المعركة القانونية والثروات الطبيعية -

فلسطين: 2506 شهيدا و 10400 مصابا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية -

مجازر17 أكتوبر 1961 جريمة شنعاء ضد جزائريين عزل -

مجازر فرنسا في حق المتظاهرين الجزائريين في أكتوبر 1961 جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم -