شرق البلاد: زيادة معتبرة في عدد المستثمرات الفلاحية المربوطة بالشبكة الكهربائية

و في تصريح ل/وأج أوضحت مسؤولة الإعلام و الاتصال بمديرية ناحية الشرق لهذه الشركة، وهيبة تخريست، أن عدد المستثمرات الفلاحية التي استفادت من هذه الطاقة قد تضاعف و ذلك بالانتقال من 6.373 مستثمرة فلاحية تم إحصاؤها بين شهري يناير و سبتمبر 2022 إلى 12.751 مستثمرة أخرى تم إحصاؤها خلال نفس الفترة من السنة الجارية "2023".
و أوضحت السيدة تخريست بأن هذه النتائج التي وصفتها ب"الهامة" تعكس الجهود الرامية إلى تسهيل مهمة الفلاحين لتحسين إنتاجهم و المساهمة في دعم القطاع الفلاحي .
و استنادا لذات المتحدثة، تم تسخير إمكانيات مادية و بشرية هامة من أجل تجسيد هذه العمليات و ذلك بالتنسيق الوثيق مع مديريات المصالح الفلاحية عبر 16 ولاية بشرق البلاد .
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و تهدف هذه العمليات أيضا إلى تطوير مناطق الظل و ترقية القطاع الاقتصادي و استحداث الثروة و مناصب الشغل , حسبما ذكرته في نفس السياق ممثلة المديرية الجهوية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز.
و تم تسجيل أكبر عدد من العمليات المنجزة في هذا الإطار خلال الأشهر التسع من السنة الجارية بولاية المسيلة حيث استفادت 4.406 مستثمرات فلاحية من مزايا هذه الطاقة الحيوية متبوعة بخنشلة ( 2.017) و باتنة (1.147) و سطيف (667) و عنابة (124) بالإضافة إلى 90 مستثمرة أخرى تم ربطها بولاية قسنطينة .
و تطلب إنجاز هذه العمليات التي مست 16 ولاية بشرق البلاد من بينها الطارف و سوق أهراس و جيجل و ميلة و بجاية , حسب السيدة تخريست تخصيص استثمار مالي إجمالي يقدر ب 7,388 مليار دج و ذلك من خلال تركيب و توسيع الخطوط الكهربائية على مسافة 4.805 كلم .