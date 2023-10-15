شرق البلاد: زيادة معتبرة في عدد المستثمرات الفلاحية المربوطة بالشبكة الكهربائية

قسنطينة - شهد عدد المستثمرات الفلاحية المربوطة بالشبكة الكهربائية عبر 16 ولاية بشرق البلاد زيادة معتبرة منذ بداية السنة الجارية 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، حسب ما علم اليوم الأحد من الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز.

و في تصريح ل/وأج أوضحت مسؤولة الإعلام و الاتصال بمديرية ناحية الشرق لهذه الشركة، وهيبة تخريست، أن عدد المستثمرات الفلاحية التي استفادت من هذه الطاقة قد تضاعف و ذلك بالانتقال من 6.373 مستثمرة فلاحية تم إحصاؤها بين شهري يناير و سبتمبر 2022 إلى 12.751 مستثمرة أخرى تم إحصاؤها خلال نفس الفترة من السنة الجارية "2023".

و أوضحت السيدة تخريست بأن هذه النتائج التي وصفتها ب"الهامة" تعكس الجهود الرامية إلى تسهيل مهمة الفلاحين لتحسين إنتاجهم و المساهمة في دعم القطاع الفلاحي .

و استنادا لذات المتحدثة، تم تسخير إمكانيات مادية و بشرية هامة من أجل تجسيد هذه العمليات و ذلك بالتنسيق الوثيق مع مديريات المصالح الفلاحية عبر 16 ولاية بشرق البلاد .

إقرأ أيضا: التوجه نحو الزراعة الصحراوية بإقحام الجنوب في الإنتاج الفلاحي كخيار استراتيجي

و تهدف هذه العمليات أيضا إلى تطوير مناطق الظل و ترقية القطاع الاقتصادي و استحداث الثروة و مناصب الشغل , حسبما ذكرته في نفس السياق ممثلة المديرية الجهوية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز.

و تم تسجيل أكبر عدد من العمليات المنجزة في هذا الإطار خلال الأشهر التسع من السنة الجارية بولاية المسيلة حيث استفادت 4.406 مستثمرات فلاحية من مزايا هذه الطاقة الحيوية متبوعة بخنشلة ( 2.017) و باتنة (1.147) و سطيف (667) و عنابة (124) بالإضافة إلى 90 مستثمرة أخرى تم ربطها بولاية قسنطينة .

و تطلب إنجاز هذه العمليات التي مست 16 ولاية بشرق البلاد من بينها الطارف و سوق أهراس و جيجل و ميلة و بجاية , حسب السيدة تخريست تخصيص استثمار مالي إجمالي يقدر ب 7,388 مليار دج و ذلك من خلال تركيب و توسيع الخطوط الكهربائية على مسافة 4.805 كلم .