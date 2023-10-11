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بسكرة: أكثر من 50 عارضا في معرض التمور ومشتقاتها والحرف التقليدية بمشونش

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 18:24     الفئـة : جهـوي
بسكرة: أكثر من 50 عارضا في معرض التمور ومشتقاتها والحرف التقليدية بمشونش

بسكرة ـ يشارك أكثر من 50 عارضا وعارضة من منتجي التمور وحرفيين في الطبعة الثانية من معرض التمور ومشتقاتها والحرف التقليدية الذي تحتضنه بلدية مشونش (28 كلم شمال شرق بسكرة) بداية من اليوم الأربعاء ليدوم أربعة أيام.

وتعد هذه التظاهرة الاقتصادية التي تقام في فضاء مفتوح بوسط هذه الجماعة المحلية بمناسبة انطلاق موسم جني التمور, حسبما صرح به لوأج مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة, يوسف سي العابدي "فرصة لعرض مختلف المنتجات الفلاحية وخاصة أصناف التمور التي تنتجها منطقة مشونش المعروفة بذوقها المتميز فضلا عن أنواع من الخضر والفواكه وعينات لمنتجات حرفية".

وسيطلع الجمهور عبر الأروقة المخصصة للحرفيين على إبداعات الحرفيين وإنجازاتهم وخاصة من مشتقات النخيل على غرار السلال والمواد التزيينية التي تحتاجها العائلات في بيوتها وعسل ومربى التمر إلى جانب صناعات يدوية نسيجية وفخارية ونحاسية ومنتجات خشبية فنية وألبسة تقليدية وعينات لحلويات تقليدية.

كما يعتبر المعرض فرصة للعارضين والفلاحين والحرفيين لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك والبحث عن فرص لعقد صفقات مع تجار من داخل وخارج الولاية لتوسيع نشاطهم, وفقا لما ذكره القائمون على التظاهرة.

للإشارة, فإن هذا المعرض الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالولاية بالتنسيق مع جمعيات ثقافية محلية يشارك فيه أيضا عارضون قدموا من ولايات تيزي وزو وبجاية وتيسمسيلت وقسنطينة وأولاد جلال.

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بسكرة: أكثر من 50 عارضا في معرض التمور ومشتقاتها والحرف التقليدية بمشونش
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 18:24     الفئـة : جهـوي   شارك

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